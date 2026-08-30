أبو هميلة: زيارة الرئيس الصيني لمصر محطة استراتيجية لتعميق الشراكة

أكد النائب اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وأمين عام حزب الشعب الجمهوري، أن الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر تمثل محطة فارقة في مسار العلاقات المصرية الصينية، وتعكس عمق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في ظل المتغيرات الدولية الراهنة.

وأوضح أبو هميلة، أن هذه الزيارة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، وتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وكجسر رئيسي يربط بين القارة الأفريقية والعالم العربي وآسيا، كما أنها ترسل رسالة واضحة بأن مصر منفتحة على بناء شراكات متوازنة مع كافة القوى الدولية الكبرى بما يخدم مصالحها الوطنية.

دفع عجلة الاستثمارات الصينية في القطاعات ذات الأولوية

وأضاف أبو هميلة، أن البعد الاقتصادي للزيارة سيكون له مردود مباشر على المواطن المصري، من خلال دفع عجلة الاستثمارات الصينية في القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية وتوطين التكنولوجيا، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وزيادة معدلات النمو، إضافة إلى أن التعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق يفتح آفاقا أوسع أمام المنتجات المصرية للوصول إلى الأسواق العالمية.

وشدد رئيس لجنة الشئون العربية، على أن التنسيق السياسي بين القاهرة وبكين يمثل إضافة قوية لجهود مصر في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والحفاظ على الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في شؤون الدول العربية.

وأكد أبو هميلة، على أن هذه الزيارة تجسد رؤية القيادة السياسية المصرية لتنويع الشركاء الدوليين، وتعظيم الاستفادة من الخبرات العالمية في مسيرة البناء والتنمية، بما يحقق أهداف "رؤية مصر 2030" ويعزز من مكانة مصر كشريك موثوق به على الساحتين الإقليمية والدولية.