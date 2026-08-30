عصام عبد الفتاح: سألت معروف عن واقعة علي محمود وقال لي: لم يحدث

أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، ان الحكم محمد معروف نفى ما تردد عن واقعة علي محمود التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام خلال مباراة الأهلي وزد

وقال عبد الفتاح في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: تحدثت بالفعل مع محمد معروف عن ما إذا حدث بالفعل بشأن علي محمود مع وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي خلال مباراة زد



واضاف: محمد معروف نفى تماما ما تم تداوله واكد ان ذلك لم يحدث مطلقا، وكل شيء متسجل صوت وصورة وليس لدينا ما يتم اخفاؤه

وتابع: اي حكم مخطئ سيتم معاقبته وبأثر رجعي، ونعاني من الحروب الخارجية، والبعض يحاول التصيد في الاخطاء