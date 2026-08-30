منافس حمزة عبد الكريم| برشلونة يحسم صفقة جابرييل جيسوس.. 10 ملايين يورو تنقل مهاجم آرسنال إلى كتالونيا

اقترب نادي برشلونة من تدعيم خط هجومه بالتعاقد مع البرازيلي جابرييل جيسوس، مهاجم آرسنال، في صفقة تستهدف تعزيز مركز رأس الحربة خلال الموسم الحالي، بعد تعذر إتمام صفقة الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، في الوقت الراهن.

وبحسب ما أوردته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تحرك برشلونة بقوة نحو جابرييل جيسوس، بعدما وضع النادي الكتالوني المهاجم البرازيلي كخيار مناسب لسد الفراغ الهجومي الذي خلفه رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

عقد جابرييل جيسوس ينتهي في 2027

ويرتبط جابرييل جيسوس بعقد مع آرسنال حتى عام 2027، إلا أن وضعه داخل الفريق الإنجليزي أصبح معقدًا في ظل المنافسة على مركز المهاجم الصريح، خاصة مع وجود كاي هافيرتز وفيكتور جيوكيريس ضمن حسابات الجهاز الفني.

وأشارت التقارير إلى أن محدودية مشاركات المهاجم البرازيلي دفعته إلى التفكير في الرحيل، بحثًا عن فرصة جديدة تتيح له الحصول على دور أكبر داخل الملعب.

حلم قديم يتحول إلى صفقة

ويرتبط اسم جابرييل جيسوس ببرشلونة منذ فترة طويلة، حيث كان اللاعب يحلم بارتداء القميص الكتالوني منذ أن كان لاعبًا في صفوف بالميراس البرازيلي.

وانتقل جيسوس إلى الدوري الإنجليزي عام 2016 عبر بوابة مانشستر سيتي، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع آرسنال بداية من عام 2022.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن اللاعب يدفع باتجاه إتمام الصفقة، في ظل رغبته في الانتقال إلى برشلونة وخوض تحدٍ جديد في الدوري الإسباني.

برشلونة راجع الملف الطبي للاعب

وقبل المضي قدمًا في الصفقة، اطلع برشلونة على الحالة الطبية لجابرييل جيسوس، خاصة بعد الإصابة القوية التي تعرض لها في يناير 2025، عندما أصيب بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وبحسب المعلومات المتاحة، تعافى المهاجم البرازيلي بشكل كامل من الإصابة، وهو ما سمح لبرشلونة بالمضي قدمًا في مفاوضات التعاقد معه.

أرقام هجومية تؤكد خبرته

ويمتلك جابرييل جيسوس سجلًا تهديفيًا مميزًا خلال مسيرته في الملاعب الإنجليزية، حيث سجل 95 هدفًا خلال 236 مباراة مع مانشستر سيتي بين عامي 2016 و2022، تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا.

كما أحرز 33 هدفًا خلال 123 مباراة بقميص آرسنال منذ انتقاله إلى النادي اللندني في عام 2022، ليؤكد قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي وصناعة الخطورة أمام المرمى.

برشلونة لم يغلق باب جوليان ألفاريز

ولا يعني التعاقد مع جابرييل جيسوس أن برشلونة تراجع عن فكرة ضم جوليان ألفاريز مستقبلًا، إذ لا يزال المهاجم الأرجنتيني ضمن اهتمامات النادي الكتالوني.

ومن المتوقع أن يحتفظ برشلونة بخيار التحرك من أجل ألفاريز في فترة انتقالات لاحقة، خاصة مع استمرار اهتمام الإدارة بالمهاجم الأرجنتيني، إلا أن رفض أتلتيكو مدريد فتح الباب أمام إتمام الصفقة في الوقت الحالي.

رومانو يؤكد حسم الصفقة

من جانبه، أكد الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، إتمام الاتفاق بين برشلونة وآرسنال بشأن انتقال جابرييل جيسوس.

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة «إكس»: «توصل برشلونة إلى اتفاق لضم جابرييل جيسوس من آرسنال.. لقد حُسمت الصفقة».

وأضاف أن برشلونة حجز موعد الفحص الطبي للاعب يوم الإثنين، موضحًا أن آرسنال سيحصل على حزمة مالية تبلغ 10 ملايين يورو، إلى جانب متغيرات إضافية، مقابل انتقال جيسوس بشكل نهائي إلى النادي الكتالوني.

الفحص الطبي الخطوة الأخيرة قبل الإعلان

وأوضح رومانو أن جابرييل جيسوس سيسافر للخضوع للفحص الطبي، بعدما حصل على إذن من آرسنال، لتصبح الصفقة على بعد خطوة واحدة من الإعلان الرسمي.

وبإتمام الانتقال، سيحصل برشلونة على مهاجم يمتلك خبرة طويلة في الملاعب الأوروبية وقدرة على شغل أكثر من دور هجومي، بينما يفتح جيسوس صفحة جديدة في مسيرته بعدما اقترب من مغادرة آرسنال وخوض تجربة جديدة بقميص النادي الكتالوني.