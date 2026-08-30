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هل حُسمت خطوته الأولى؟.. برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بين الفريق الأول والرديف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

هل حُسمت خطوته الأولى؟.. برشلونة يحدد مستقبل حمزة عبد الكريم بين الفريق الأول والرديف

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
أمينة الدسوقي

رغم ظهوره ضمن قائمة الفريق الأول على موقع رابطة الدوري الإسباني، يبدو أن برشلونة لا يتعجل الدفع بالمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في وقت تعمل فيه إدارة النادي على تأمين مستقبله بعقد جديد وشروط مالية أفضل.

ظهور مفاجئ يفتح باب التساؤلات

أثار اسم المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعدما ظهر ضمن قائمة لاعبي الفريق الأول لنادي برشلونة على الموقع الرسمي لرابطة الدوري الإسباني، الأمر الذي فتح الباب أمام تكهنات بشأن تسجيل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا بشكل رسمي مع الفريق الأول.

لكن خلف هذا الظهور، تبدو الصورة مختلفة، إذ تشير تقارير صحفية إسبانية إلى أن برشلونة لا يزال متمسكًا بخطته الأصلية تجاه اللاعب، والتي تقوم على الإبقاء عليه ضمن صفوف الفريق الرديف، مع منحه فرصة التدرب والمشاركة مع الفريق الأول كلما احتاج إليه المدير الفني الألماني هانسي فليك.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ظهور اسم عبد الكريم ضمن قائمة الفريق الأول لا يعني بالضرورة تغيير استراتيجية النادي بشأن مستقبله خلال الموسم الحالي.

ثقة فليك تتزايد رغم غياب المشاركة

ورغم أن عبد الكريم لم يحصل على أي دقيقة لعب خلال أول جولتين من منافسات الدوري الإسباني، فإن ذلك لم يؤثر على مكانته داخل حسابات الجهاز الفني.

فالمدرب هانسي فليك ينظر إلى المهاجم المصري باعتباره أحد الخيارات الواعدة في الخط الهجومي، خصوصًا بعد المستوى اللافت الذي قدمه خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، والتي أنهاها متصدرًا قائمة هدافي برشلونة في المباريات التحضيرية.

ويرى فليك أن اللاعب يمتلك المقومات التي تسمح له بالمنافسة على أعلى المستويات، كما يمكن الاستعانة به كورقة بديلة خلال الموسم عندما تفرض ظروف المباريات ذلك.

تطور بدني لافت وبرشلونة يراهن على "رقم 9"

ولم يقتصر تطور عبد الكريم على الجانب الفني فقط، إذ شهد اللاعب قفزة واضحة على المستوى البدني خلال الفترة الأخيرة.

ويمتلك المهاجم المصري مواصفات المهاجم الصريح، أو ما يعرف بـ"رقم 9"، إلى جانب بنية جسدية مناسبة، وهو ما دفع برشلونة إلى إخضاعه لبرنامج بدني خاص داخل النادي.

وبدأت نتائج هذا البرنامج في الظهور، مع تحسن ملحوظ في القوة والبنية العضلية، سواء في الجزء العلوي أو السفلي من جسده، بما يساعده على التعامل بصورة أفضل مع المتطلبات البدنية لكرة القدم الأوروبية.

كما لعبت تجربته مع منتخب مصر الأول دورًا مهمًا في عملية نضجه، بعدما حصل على فرصة المشاركة في الدقائق الأخيرة من معظم مباريات المنتخب خلال كأس العالم الأخيرة.

هذه التجربة الدولية منحت اللاعب احتكاكًا مهمًا على أعلى مستوى، وساعدته على اكتساب قدر أكبر من الجاهزية والثقة، وهي عوامل جعلت فليك يرى فيه مشروع مهاجم قادر على التطور والمنافسة مستقبلًا.

لماذا يتمسك برشلونة بالفريق الرديف؟

ورغم الثقة المتزايدة في قدراته، يدرك برشلونة أن عبد الكريم لا يزال في مرحلة التكوين، وأن انتقاله بصورة نهائية إلى الفريق الأول يحتاج إلى مزيد من الوقت والعمل.

ولهذا السبب، تتمثل الخطة الحالية للنادي في الإبقاء على اللاعب مسجلًا ضمن صفوف برشلونة أتلتيك، الذي يرتدي معه القميص رقم 29 منذ بداية الموسم.

ولا ينظر برشلونة إلى هذه الخطوة باعتبارها تراجعًا في مكانة اللاعب، بل يراها وسيلة لضمان حصوله على دقائق لعب منتظمة، خاصة في الفترات التي قد لا يجد فيها مكانًا أساسيًا أو بديلًا مع الفريق الأول.

وتكمن الفكرة في أن يتدرب عبد الكريم بصورة مستمرة مع نجوم الفريق الأول تحت قيادة فليك، ثم يعود للمشاركة مع برشلونة أتلتيك بقيادة جوليانو بيليتي عندما لا يكون ضمن قائمة الفريق الأول.

وبذلك، يحافظ اللاعب على نسق المباريات دون أن يفقد فرصة الاحتكاك اليومي بالمستوى الأعلى داخل النادي.

برشلونة يتحرك لتحصين عقد المهاجم المصري

وفي الوقت الذي يخطط فيه النادي لاستمرار عبد الكريم مع الفريق الرديف، بدأت إدارة برشلونة خطوة أخرى لا تقل أهمية، تتمثل في تجديد عقد المهاجم المصري وتحسين شروطه المالية.

وتؤكد صحيفة "سبورت" أن النادي يرى أن العقد الذي وقعه عبد الكريم عند انضمامه إلى قطاع الناشئين لم يعد يعكس مكانته الحالية، بعدما شهد مستواه تطورًا ملحوظًا وارتفعت قيمته داخل المشروع الرياضي للنادي.

وتدرس الإدارة الكتالونية رفع راتب اللاعب بما يتناسب مع وضعه الحالي، إلى جانب زيادة قيمة الشرط الجزائي في عقده بصورة كبيرة.

15 مليون يورو شرط جزائي لا يرضي برشلونة

ويبلغ الشرط الجزائي الحالي في عقد حمزة عبد الكريم 15 مليون يورو، وهي قيمة يرى برشلونة أنها قد تجذب اهتمام بعض الأندية، خصوصًا من خارج إسبانيا.

ومن هنا يأتي تحرك النادي لتحصين عقد اللاعب، ورفع قيمة الشرط الجزائي، في محاولة لإغلاق الباب أمام أي تحرك مبكر من الأندية الراغبة في استقطاب المهاجم المصري.

وبينما أثار ظهور اسم حمزة عبد الكريم ضمن قائمة الفريق الأول لبرشلونة التكهنات حول تسجيله رسميًا مع كبار الفريق، تشير المعطيات الحالية إلى أن النادي لا يزال يفضل التدرج في عملية تصعيده.

فالخطة تبدو واضحة تدريب مع الفريق الأول، ومشاركة منتظمة مع الفريق الرديف، بالتوازي مع تطوير بدني وفني وتجديد عقده.

وفي الوقت الذي لم يحجز فيه المهاجم المصري بعد مكانًا ثابتًا في تشكيلة فليك، فإن تحركات برشلونة تؤكد أن النادي ينظر إليه باعتباره أحد الأسماء التي قد يكون لها حضور مهم في مستقبل الهجوم الكتالوني.

حمزة عبد الكريم برشلونة نادي برشلونة

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