زيادة في الراتب ورفع الشرط الجزائي.. حمزة عبد الكريم تحت حماية برشلونة

يواصل نادي برشلونة الإسباني تحركاته من أجل تأمين مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، في ظل القناعة الكبيرة داخل النادي بقدراته وإمكانية أن يصبح أحد عناصر الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

بحسب ما نشره الصحفي سيرجي كابديفيلا، فإن برشلونة يعتبر حمزة عبد الكريم «مشروعًا حقيقيًا للفريق الأول»، وهو ما دفع النادي إلى وضع خطة واضحة للتعامل مع اللاعب خلال الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يحتفظ حمزة عبد الكريم بالقميص رقم 29، إلى جانب بطاقة الفريق الرديف، بما يسمح له بالمشاركة مع برشلونة أتليتيك عندما لا يحصل على دقائق كافية مع الفريق الأول، في خطوة تمنحه فرصة الاستمرار في المنافسة واكتساب المزيد من الخبرات.

ويعمل برشلونة في الوقت نفسه على تجديد عقد المهاجم المصري وتحسين راتبه، مع رغبة النادي في رفع قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده الحالي، والذي يبلغ 15 مليون يورو، وذلك لحمايته من أطماع الأندية الأخرى التي قد تسعى للتعاقد معه بعد تألقه اللافت خلال الفترة الأخيرة.

تأتي هذه التحركات بعدما قدم حمزة عبد الكريم مستويات مميزة خلال فترة الإعداد مع الفريق الأول، حيث سجل عدة أهداف ولفت الأنظار بقدراته الهجومية، كما سجل هدفًا في شباك فريقه السابق الأهلي خلال بطولة كأس خوان جامبر، لكنه رفض الاحتفال احترامًا لناديه السابق.

كان برشلونة قد ضم حمزة عبد الكريم بشكل نهائي بعد فترة الإعارة من الأهلي، عقب المستويات التي قدمها اللاعب مع فرق الشباب، ليؤكد النادي الكتالوني ثقته في موهبته وإمكانية تطويره ليصبح لاعبًا مهمًا في الفريق الأول.

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن إدارة برشلونة تستهدف تحصين اللاعب بعقد جديد، مع رفع قيمة الشرط الجزائي بصورة كبيرة، في ظل الرغبة في قطع الطريق على الأندية التي قد تحاول استغلال الشرط الحالي البالغ 15 مليون يورو للتعاقد مع الموهبة المصرية.

ويبلغ حمزة عبد الكريم 18 عامًا، ويلعب في مركز المهاجم، وكان قد لفت الأنظار منذ ظهوره مع الأهلي، قبل أن ينتقل إلى برشلونة ويبدأ رحلة جديدة داخل أكاديمية النادي الكتالوني، ليصبح أحد أبرز المواهب المصرية التي تحظى باهتمام كبير في أوروبا.