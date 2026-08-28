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فائض يصل لـ40%.. اتحاد الدواجن يكشف مفاجأة عن إنتاج البيض في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فائض يصل لـ40%.. اتحاد الدواجن يكشف مفاجأة عن إنتاج البيض في مصر

الدواجن
الدواجن
عادل نصار

وسط الجدل المستمر حول سلامة البيض وأسعاره، كشف اتحاد منتجي الدواجن عن أرقام تعكس قوة الإنتاج المحلي، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على الاستيراد لتوفير احتياجاتها من البيض، بل تمتلك فائضًا للتصدير. 

كما أوضح اتحاد الدواجن حقيقة غسل البيض، والفروق بين البيض الأبيض والبني، ولماذا يمكن أن يؤدي ارتفاع الإنتاج إلى انخفاض الأسعار.

اتحاد الدواجن يكشف وضع سوق البيض في مصر

أكد أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، أن الوضع في مصر يختلف عن الولايات المتحدة، موضحًا أن مصر لديها إنتاج محلي من البيض وتحقق اكتفاءً ذاتيًا، مع وجود فائض من الإنتاج يتراوح بين 30 و40% يتم تصديره، مشيرا إلى أن المزارع تخضع لتفتيش دوري وتحاليل منتظمة من جانب الوحدات البيطرية المنتشرة في الجمهورية، حيث يتم أخذ عينات من المزارع كل شهرين أو ثلاثة أشهر.

وأضاف أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن البيض في مصر يتم تداوله بصورته الطبيعية، وفق البروتوكول الأوروبي، لافتًا إلى أن البيضة تكون مغطاة بطبقة طبيعية تحميها، وأن غسلها يؤدي إلى إزالة هذه الطبقة ويجعلها أكثر عرضة لاختراق القشرة، مشددا على أن غسل البيض ممنوع أثناء التخزين، وأنه لا يُغسل إلا قبل الطهي مباشرة، مؤكدًا أن تداول البيض بهذه الصورة يعد آمنًا.

البيض سلعة مرنة سريع التأثر بالإتاحة

وحول الفروق بين البيض الأبيض والبني، قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنها فروق بسيطة جدًا ولا تكاد تُذكر، وأن الاختيار بينهما يرتبط بذوق المستهلك، موضحا أن البيض سلعة مرنة سريع التأثر بالإتاحة، وأن وجود فائض في الإنتاج يستلزم طرحه وبيعه طازجًا وعدم تخزينه، وبالتالي كلما زاد الإنتاج انخفضت الأسعار.

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