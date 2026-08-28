سرقوه كله | هجوم على سوبر ماركت شهير وضرب العمال في دمياط .. صور

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط، جهودها لضبط الجناة في واقعة سرقة أحد المحلات الشهيرة بدمياط الجديدة “ سوبر ماركت” حيث تمت السرقة فجر اليوم.

تلقي اللواء وائل الأشوح مدير أمن دمياط بلاغا يفيد، بقيام مجهولون بسرقة سوبر ماركت شهير بمدينة دمياط الجديدة وسرقه كل محتوياته وذلك بعد الاعتداء بالضرب على أحد العاملين به.

ومن جانبه انتقل فريق من المباحث الجنائية لموقع الحادث لمعرفة ملابسات الحادث وتكثيف الجهود الامنية لضبط مرتكبي الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.