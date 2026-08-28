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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الإسكندرية ترفع الرايات الحمراء بشواطئ القطاع الغربي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، تقريرها بشأن نسب إشغال الشواطئ وحالة البحر، بالتزامن مع توافد المواطنين والمصطافين على شواطئ عروس البحر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بألوان الرايات المرفوعة وتعليمات فرق الإنقاذ حفاظًا على سلامة الجميع.

نسب الإشغال تتراوح بين 40% و70% بالقطاع الشرقي

وسجلت شواطئ القطاع الشرقي نسب إشغال تراوحت بين 40% و70%، فيما تراوحت حالة البحر بين الهادئة والمتوسطة.

ورفعت الإدارة الراية الخضراء بعدد من الشواطئ، بما يشير إلى السماح بالسباحة في ظل ظروف بحرية آمنة، ومن بينها شواطئ المندرة بحي المنتزه ثانٍ، وعروس البحر بحي المنتزه أول، وجليم العام.

وفي المقابل، رُفعت الراية الصفراء على باقي شواطئ حي المنتزه ثانٍ، وباقي شواطئ حي المنتزه أول، وشاطئ ستانلي التابع لحي شرق، إلى جانب شواطئ حي وسط وشواطئ حي الجمرك، بما يستوجب توخي الحذر والالتزام الكامل بتعليمات فرق الإنقاذ.

نسبة الإشغال 25% بشواطئ القطاع الغربي

أما شواطئ القطاع الغربي والعجمي، فسجلت نسبة إشغال بلغت نحو 25%، مع ارتفاع ملحوظ في أمواج البحر، التي تراوحت بين المتوسطة والمرتفعة.

ورفعت الإدارة الرايات الحمراء على شواطئ القطاع الغربي والعجمي، والتي تعني منع السباحة، محذرة المواطنين من النزول إلى المياه بهذه المناطق، وضرورة الالتزام بتعليمات رجال الإنقاذ وعدم تجاوز المناطق الآمنة المحددة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استمرار متابعة حالة الشواطئ والبحر على مدار اليوم، مع تحديث ألوان الرايات وفقًا لأي تغيرات تطرأ على حالة البحر، بهدف الحفاظ على سلامة المصطافين ورواد الشواطئ وتحقيق أعلى معدلات الأمان.

وتناشد الإدارة المواطنين الالتزام بلون الراية المرفوعة وعدم المجازفة بالنزول إلى البحر في المناطق التي تحمل الراية الحمراء، حفاظًا على الأرواح وسلامة الجميع.

الإسكندرية اشغال الشواطئ المصطافين شواطئ الرايات الحمراء

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