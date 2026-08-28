قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة رائعة ولاعب ذكي جدًا .. دي زيربي يكشف رأيه في عمر مرموش قبل مواجهة نيوكاسل
مسئولون أمريكيون : قلصنا قدرة إيران على مهاجمة السفن في مضيق هرمز
توجيهات رئاسية لضبط سوق العقارات.. مراجعة عقود المطورين تحمي حقوق المواطنين
تصالحوا فى النيابة.. الداخلية تكشف تفاصيل خلاف على قطعة أرض زراعية بكفر الشيخ
ارتفاع مفاجئ.. الفلاحين: كيلو الطماطم يصل لـ 40 جنيها فى هذا الموعد
زيادة في الراتب ورفع الشرط الجزائي.. حمزة عبد الكريم تحت حماية برشلونة
جامعة شرق بورسعيد الأهلية تكشف حقيقة اعتداء أفراد الأمن على طالب صيدلة
من روما إلى سلوفاكيا.. هروب لاعبي منتخب المصارعة وتحرك عاجل للرياضة
تصعيد محسوب .. إسرائيل تبلغ واشنطن باستمرار ضربات «محدودة» في غزة ولبنان
دي زيربي يكشف موقف مرموش من المشاركة مع توتنهام أمام نيوكاسل
فائض يصل لـ40%.. اتحاد الدواجن يكشف مفاجأة عن إنتاج البيض في مصر
قوة إسرائيلية كبيرة تقتحم جنين.. وقصف يستهدف منزلًا في المدينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

البيطريين تربط مواجهة تفشي السالمونيلا بسد عجز الأطباء وتعزيز الرقابة

الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
الدكتور مجدي حسن النقيب العام للأطباء البيطريين
الديب أبوعلي

ثمن الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والسكان في متابعة التطورات الوبائية محليا ودوليا، واستمرار أعمال الترصد والتقصي للأمراض المنقولة بالغذاء، مؤكدا أن إعلان استقرار الوضع الوبائي في مصر وعدم رصد تفشيات وبائية غير معتادة مرتبطة بالأحداث الدولية محل المتابعة، يعكس أهمية منظومة الرصد والإنذار المبكر في حماية الصحة العامة.

وأكد نقيب الأطباء البيطريين، أن التطورات الأخيرة المرتبطة بالسالمونيلا في عدد من الدول، وما صاحبها من متابعة لمصادر الغذاء وسلاسل الإمداد والمنتجات المرتبطة بالتفشيات، تبرز بصورة واضحة أهمية تطبيق مفهوم "الصحة الواحدة"، الذي يقوم على التكامل بين صحة الإنسان والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة، خاصة في ظل سرعة انتقال المخاطر الصحية عبر الحدود وسلاسل الإمداد، بما يتطلب منظومة متكاملة للوقاية والرصد والتعامل المبكر مع مصادر الخطر.

وقال الدكتور مجدي حسن إن حماية صحة المواطن تبدأ قبل وصوله إلى المستشفى، من الحيوان والمزرعة وسلامة الغذاء، مرورا بمراحل الإنتاج والتداول والتصنيع والرقابة، وصولا إلى مائدة المواطن، مؤكدا أن الطبيب البيطري يمثل أحد خطوط الدفاع الأساسية عن الصحة العامة، من خلال دوره في الوقاية والكشف المبكر والسيطرة على مصادر الأمراض والمخاطر المرتبطة بالحيوان والغذاء.

وأوضح أن الطبيب البيطري يؤدي دورا محوريا في الوقاية من الأمراض التي يمكن أن تنتقل من الحيوان إلى الإنسان، وفي متابعة صحة الحيوانات والدواجن، والمساهمة في ضمان سلامة الأغذية ذات الأصل الحيواني، فضلا عن دوره في أعمال الرقابة والفحص والتقصي والحد من المخاطر التي قد تنتقل عبر السلسلة الغذائية.

تفشي السالمونيا عالميا 

وأكد الدكتور مجدي حسن أن حماية صحة الإنسان لا تكتمل دون إحكام الرقابة على مصادر المخاطر الصحية قبل وصولها إلى المواطن، وهو ما يجعل تفعيل منظومة الطب البيطري وتكاملها مع منظومة الصحة العامة ضرورة أساسية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالدواجن ومنتجات البروتين الحيواني.

وشدد نقيب الأطباء البيطريين على أن تفعيل منظومة "الصحة الواحدة" لن يتحقق بالشكل المطلوب دون معالجة الفجوة في أعداد الكوادر البيطرية، مؤكدا ضرورة سرعة تدعيم الجهات والقطاعات المعنية بالأطباء البيطريين المؤهلين، والاستفادة من الكفاءات والخبرات البيطرية المتاحة، خاصة في المواقع المرتبطة بالرقابة على الثروة الحيوانية والداجنة وسلامة الغذاء والتقصي والوقاية من الأمراض المشتركة، بما يضمن وجود الإشراف البيطري الفعلي في مختلف مراحل السلسلة الغذائية.

وشدد على أهمية تعزيز الإشراف البيطري الفعلي على صناعة الدواجن والمنشآت الغذائية ومقدمي الخدمات الغذائية، إلى جانب تفعيل منظومة المسح الميداني الدوري لمزارع الدواجن بمختلف أنواعها ومعامل التفريخ، وسحب العينات وإجراء الفحوص اللازمة، ومكافحة القوارض، والتأكد من سلامة مصادر المياه، مع تطبيق برامج التحصين المناسبة للحد من مخاطر السالمونيلا، وتفعيل إصدار الشهادات الصحية البيطرية وفق الضوابط المعتمدة، بما يعزز سلامة الغذاء ويحد من احتمالات انتقال العدوى إلى الإنسان.

ولفت النقيب العام للأطباء البيطريين، إلى أن دعم وتطوير منظومة الطب البيطري يمثل استثمارًا مباشرًا في الوقاية والصحة العامة والأمن الغذائي، وليس إنفاقًا على قطاع منفصل عن منظومة حماية الإنسان، مشددًا على أن نجاح منظومة "الصحة الواحدة" يتطلب سد الفجوات في أعداد الأطباء البيطريين، وتوفير الكوادر الكافية للقيام بمهام الرقابة والإشراف والتقصي والوقاية، بما يعزز قدرة الدولة على السيطرة على مصادر الخطر قبل وصولها إلى الإنسان، والحفاظ على صحة المواطنين واستقرار الوضع الوبائي.

نقيب البيطريين السالمونيلا تفشي السالمونيلا الطبيب البيطري منظومة الطب البيطري العدوى منظومة الصحة الواحدة النقيب العام للأطباء البيطريين الدكتور مجدي حسن وزارة الصحة والسكان الأطباء البيطريين صناعة الدواجن المنشآت الغذائية نقيب الأطباء البيطريين لثروة الحيوانية الدواجن منتجات البروتين الحيواني النقابة العامة للأطباء البيطريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

أسباب الخصم المفاجئ من رصيد كارت الكهرباء

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 28 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

فرج عامر

فرج عامر: طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح

الاهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري..

ترشيحاتنا

إسلام حمص.. فريدة فرج فخر بورسعيد سطرت إنجاز جديد بالمشاركة في دورة البحر المتوسط

إسلام حمص: فريدة فرج فخر بورسعيد سطرت إنجازا جديدا بالمشاركة في دورة البحر المتوسط

الأولمبياد 59 للشركات

مبكرا .. انتهاء فعاليات كرة اليد الشاطئية لأولمبياد الشركات 59 | صور

صورة أرشيفية

التصدي لـ9 مخالفات بناء.. حملات مكثفة في الإسكندرية لإزالة التعديات

بالصور

6 طرق لحماية الطفل من آلام الظهر من حمل حقيبة المدرسة الثقيلة

الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال
الحقيبة المدرسية وآلام الظهر عند الأطفال

نشرة المرأة والمنوعات | كيفية شراء لانش بوكس للأطفال.. ونصائح لحماية طفلك من العدوى قبل دخول المدرسة

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد