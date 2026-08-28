فرج عامر: طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع نادي طرابزون التركي، في ظل حالة الجدل المحيطة بمستوى اللاعب وتجربته الجديدة.



وقال فرج عامر عبر فيسبوك: “طرابزون مش حيجيبها البر مع محمد صلاح، حبة فوق وحبة تحت”.

وتلقى طرابزون سبور هزيمة ثقيلة برباعية نظيفة أمام فيرينكفاروس، ليفشل الفريق التركي في حجز بطاقة التأهل إلى مرحلة الدوري الأوروبي، وينتقل للمشاركة في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي خلال الموسم الحالي.

وجاءت الخسارة بمثابة صدمة قوية للجهاز الفني والجماهير، خاصة في ظل تطلعات النادي للمنافسة بقوة على المستوى القاري، قبل أن يقرر فاتح تيكي تحمل مسؤولية الإخفاق وإعلان رحيله عن القيادة الفنية.

