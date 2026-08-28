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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بعد قليل خسوف جزئي للقمر وتغير لونه.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

القمر يتغير لونه
القمر يتغير لونه
إسلام خالد

ساعات قليلة تفصلنا عن خسوف القمر، تستعد سماء مصر فجر اليوم الجمعة، لاستقبال ظاهرة فلكية مميزة، حيث يظهر خسوف جزئي للقمر يتغير خلاله شكل القمر تدريجيًا، ويختفي جزء كبير من قرصه مع وصول الظاهرة إلى ذروتها.

خسوف القمر اليوم في مصر

وتبدأ مراحل خسوف القمر في الساعات الأولى من فجر الجمعة، بينما يبدأ الخسوف الجزئي للقمر في الظهور بعد الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وفقًا للبيانات الفلكية الخاصة بالظاهرة.

القمر يتغير لونه ويختفي جزء منه

ويصل الخسوف إلى أقصى مراحله التي يمكن رصدها من مصر مع اقتراب شروق الشمس، حيث يغطي ظل الأرض نحو 93% من قرص القمر، ليبدو القمر وكأن جزءًا كبيرًا منه اختفى في السماء.

لماذا يتغير لون القمر؟

وخلال خسوف القمر، قد يظهر الجزء المظلم بدرجات حمراء أو نحاسية، وهي ظاهرة ترتبط بمرور بعض أشعة الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض وانحنائها باتجاه القمر.

ويحدث الخسوف عندما تقع الأرض بين الشمس والقمر، فيسقط ظل الأرض على سطح القمر، فيحجب جزءًا من ضوء الشمس عنه، وهو ما يجعل القمر يبدو مختلفًا عن صورته المعتادة.

موعد خسوف القمر في مصر

وتبدأ المرحلة شبه الظلية من الخسوف قبل ظهور الخسوف الجزئي، بينما تبدأ المرحلة الجزئية قرابة 5:34 صباحًا، وتصل الظاهرة إلى أقصى مراحلها في القاهرة قرابة 6:29 صباحًا، بالتزامن مع اقتراب شروق الشمس.

وتتأثر إمكانية مشاهدة مراحل الخسوف من مصر بموعد غروب القمر وشروق الشمس، لذلك لن تكون جميع مراحل الظاهرة مرئية بالدرجة نفسها في مختلف المناطق.

هل خسوف القمر خطر على العين؟

ولا يمثل خسوف القمر خطرًا على العين، ويمكن مشاهدته بالعين المجردة بأمان، دون الحاجة إلى استخدام نظارات أو وسائل حماية خاصة، على عكس كسوف الشمس الذي يتطلب وسائل حماية مناسبة عند رصده.

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