هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

مازلنا على ملاحقة ملوك وملكات الأسرة الخامس عشر من مصر الفرعونية القديمة وبما أننا قومنا بسرد السيرة الذاتية للملك أبو فيس الأول فيجب ألا نتنلاشي السيرة الذاتية للملك أبو فيس الثاني.

أبو فيس الثاني ، ويُعرف أيضاً بأسماء أپـِپي الثاني ، ربما كان حاكماً هكسوسياً على مصر السفلى أثناء نهاية الفترة الانتقالية الثانية بالرغم من أنه غالباً ما يـُعتقد أنه أپـِپي الأول تحت اسم عرش مختلف.

وبالرغم من أنه لم يعثر على أي حفريات تخصه في المنطقة غير مبنى فيه آثاره الخاصة، وقد كتب إسمه على تمثالين على هيئة أبي الهول للملك أمنمحات الثاني. وتمثالين للملك سمنخ كا رع.

وقد هزمه الملك أحمس الأول الذي أخرج الهكسوس من مصر وأسس الأسرة السادسة عشر.

و أثرياً، يمكن ربطه بالطبقة D/3 من تل الضبعة والعصر البرونزي الأوسط IIC في جنوب الشام.

و بحسب قانون تورين، فقد حكم الجزء الشمالي من مصر لمدة أربعين عاماً خلال النصف الأول من القرن السادس عشر ق.

و على الرغم من أن سيطرته الرسمية اقتصرت على المملكة السفلى، إلا أن أبو فيس الثاني هيمن فعلياً على معظم أنحاء مصر خلال الجزء الأول من عهده. وقد عاش أطول من منافسه الجنوبي، كاموس، لكنه لم يعش أطول من أحمس الأول.

و إذا كان ملكاً مختلفاً، فقد تقلصت مملكته كثيرًاًمقارنةً بسلفه، أپـِپي الأول (أبو فيس الأول)، ولم يُعثر على اسمه على أي قطع أثرية جنوب بوباستيس باستثناء خنجر ظهر في سوق الآثار بالأقصر، لكن من المحتمل أنه لم يُعثر عليه في تلك المنطقة.

بدلاً من أن يبني آثاره الخاصة، كتب اسمه على تمثالين على شكل أبي الهول لأمنمحات الثاني وتمثالين لسمنخ كا رع.

هزمه أحمس الأول الذي طرد الهكسوس وأسس الأسرة الثامنة عشر.ومع ذلك، قد يكون أقني إن رع أپـِپي اسماً آخر لأوسر رع (أپـِپي الأول)، وفي هذه الحالة يكون كل من أوسرع رع وأقني إن رع اسمين لنفس الشخص.

وكان اسم حورس لأبو فيس الثاني هو سى حتپ تاوي، ورد ذكره مرتين فقط (مرة واحدة مع أقني إن رع). ويظهر على مائدة القرابين وعلى كتل في تل بسطة.

وكان اسم العرش نب خپش رع ، أقني إن رع ، وأوسر رع ، هي أسماء العرش الثلاثة التي كان يستخدمهم نفس الحاكم خلال مراحل مختلفة من عهده. بينما كان بعض علماء المصريات يعتقدون في السابق بوجود ملكين مختلفين يحملان اسم أپـِپي، وهما أوسر رع أپـِپي وأقني رع أپـِپي، إلا أنه من المسلّم به الآن أن خامودي خلف أپـِپي في أڤاريس، وأنه لم يكن هناك سوى ملك واحد يُدعى أپـِپي أو أبوفيس.نب خپش رع ("رع" هو رب القوة") كان اسم العرش الأول لأپـِپي؛ في منتصف عهده، تبنى حاكم الهكسوس هذا لقباً جديداً، وهو أقني إن رع ("عظيمة هي قوة رع").

في العقد الأخير من حكمه، اختار أپـِپي أوسر رع كاسم أخير له. ورغم تغيير الاسم، إلا أنه لا يوجد فرق في ترجمة كل من آقني إن رع وأوسر رع.



و كان اسمه الشخضي له أپـِپي (ويُنطق أيضاً إپـِپي؛ باللغة المصرية . وباليونانية أصبح الاسم أپوفيس .

وكان لأبو فيس الثاني شقيقتان لأپـِپي: تاني وزي وات. ذُكرت تاني على باب ضريح في أڤاريس وعلى قاعدة مائدة قرابين (برلين 22487). كانت شقيقة الملك. أما زي وات، فقد ذُكرت على وعاء عُثر عليه في إسپانيا.

من المرجح أن يكون 'الأمير أپـِپي'، المذكور اسمه على ختم (موجود حالياً في برلين)، ابنه. كان لأپـِپي أيضاً ابنة تُدعى حريت: عُثر على مزهرية تخصها في مقبرة في طيبة، يُعتقد أحياناً أنها تخص الملك أمنحوتپ الأول،مما قد يشير إلى أن ابنته تزوجت في وقت ما من ملك طيبة.ومع ذلك، ربما كانت المزهرية قطعة نُهبت من أڤاريس بعد انتصار أحمس الأول النهائي على الهكسوس.

وفي عهده في تل الضبعة (أڤاريس، شرق دلتا النيل، مصر السفلى)، يمكن ربط عهد أبوفيس بالطبقة D/3 في أواخر فترة الهكسوس. في جنوب الشام، يتوافق هذا مع العصر البرونزي الوسيط الثاني ج (MB IIC) من حوالي 1600/1590 إلى 1550 ق.م.. في شمال الشام، بدأ العصر البرونزي المتأخر الأول (IA) عقب تدمير الحيثيين على يد مورسيلي الأول حوالي عام 1590 ق.م. مع سقوط مملكة يمهد العظيمة (حلب)، وتدمير مملكة إبلا التابعة لها، وما إلى ذلك.

ربما دفعت الهجمات الحيثية على سوريا اللاجئين إلى الهجرة إلى كنعان. في طيبة، تولى أحمس الأول الحكم حوالي عام 1571/1570 ق.م. (حسب التسلسل الزمني الأعلى) وهزم أڤاريس حوالي عام 1560 ق.م. قبل أن يواصل طرد الهكسوس في جنوب الشام - منهياً بذلك العصر البرونزي الوسيط الثاني ج (MB IIC).

و يشير كاموس، آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة، إلى أپـِپي بصفته "زعيم رتنو" في لوحة حجرية تُشير إلى أصل كنعاني لهذا الملك الهكسوسي.

بينما تمتع أبو فيس (أپـِپي) بالسيادة العليا وحافظ على علاقات تجارية سلمية مع الأسرة السابعة عشرة الأصلية في طيبة، استعادت المملكة الأخرى السيطرة في نهاية المطاف.

و طُرد الهكسوس من مصر بعد ما لا يزيد عن خمسة عشر عاماً من وفاته.

وعثر على أثاره و يُرجح أنها من طيبة ومصر العليا. من بينها خنجر يحمل اسم الملك، تم شراؤه من سوق التحف في الأقصر. وهناك فأس مجهولة المصدر، كُتب عليها "حبيب سوبك، سيد سومنو".

وتُعرف سومنو اليوم بالمحميد قبلي، على بُعد حوالي 24 كيلومتراً جنوب طيبة، كما عُثر على جزء من إناء حجري في مقبرة طيبة. ويُرجح أن جميع هذه القطع الأثرية قد نُقلت إلى مصر العليا عبر التجارة.

أما الأكثر إشكالية فهو حجر يحمل اسم الملك عُثر عليه في جبلين.

فقد اعتُبر هذا الحجر دليلاً على نشاط الملك في بناء معالم في صعيد مصر، وبالتالي، رُئيَ أنه برهان على حكم الهكسوس في صعيد مصر. إلا أن الحجر ليس كبيراً جداً، ويرى العديد من الباحثين اليوم أنه ربما وصل إلى جبلين بعد نهب عاصمة الهكسوس، ولا يُعد دليلاً على حكم الهكسوس في صعيد مصر.

أُكتشف جعران يحمل اسم هذا الملك في تل العجول بقطاع غزة، وصنفه فلندرز پتري عام 1933.

يعود تاريخ بردية رايند الرياضية إلى السنة 33 من عهد أپـِپي. أما على ظهرها، فيعود تاريخها إلى السنة 11 من عهد حاكم مجهول، يُعتقد أنه خامودي أو أحمس الأول

وهناك أيضا جعران يحمل الاسم الأخير للفرعون الهكسوس أپـِپي.

و جعران يحمل الاسم الأخير للفرعون الهكسوس أپـِپي.

فرعون

الحكم 35-40 سنة، ح. 1575 ق.م. - 1540 ق.م.

يشير كاموس، آخر ملوك الأسرة السابعة عشرة، إلى أپـِپي بصفته "زعيم رتنو" في لوحة حجرية تُشير إلى أصل كنعاني لهذا الملك الهكسوسي.

بينما تمتع أپـِپي بالسيادة العليا وحافظ على علاقات تجارية سلمية مع الأسرة السابعة عشرة الأصلية في طيبة، استعادت المملكة الأخرى السيطرة في نهاية المطاف.و طُرد الهكسوس من مصر بعد ما لا يزيد عن خمسة عشر عاماً من وفاته.

أما عن آثاره كان هناك تمثال أبو الهول لأمنمحات الثالث أُعيد نقش اسم أپـِپي عليه، واحداص من تماثيل "أبي الهول الهكسوسية السبعة.

بدلاً من بناء آثاره الخاصة، استولى أپـِپي عموماً على آثار الفراعنة السابقين من خلال نقش اسمه على تمثالين من تماثيل أبو الهول لأمنمحات الثاني وتمثالين لإمي رع مس حاو.

و يُعتقد أن أپـِپي قد اغتصب عرش شمال مصر بعد وفاة سلفه، خيان، حيث كان الأخير قد عيّن نجله، يناسي، خليفةً له على العرش كحاكم أجنبي. خلفه خامودي، آخر حاكم هكسوسي. أحمس الأول، الذي طرد ملوك الهكسوس من مصر، أسس الأسرة الثامنة عشر.

ويدور نقاش في علم المصريات حول ما إذا كان أپـِپي قد حكم مصر العليا أيضاً. وهناك بالفعل عدة قطع أثرية تحمل اسم الملك، يُرجح أنها من طيبة ومصر العليا. من بينها خنجر يحمل اسم الملك، تم شراؤه من سوق التحف في الأقصر. وهناك فأس مجهولة المصدر، كُتب عليها "حبيب سوبك، سيد سومنو". وتُعرف سومنو اليوم بالمحميد قبلي، على بُعد حوالي 24 كيلومتراً جنوب طيبة، كما عُثر على جزء من إناء حجري في مقبرة طيبة. ويُرجح أن جميع هذه القطع الأثرية قد نُقلت إلى مصر العليا عبر التجارة. أما الأكثر إشكالية فهو حجر يحمل اسم الملك عُثر عليه في جبلين. فقد اعتُبر هذا الحجر دليلاً على نشاط الملك في بناء معالم في صعيد مصر، وبالتالي، رُئيَ أنه برهان على حكم الهكسوس في صعيد مصر. إلا أن الحجر ليس كبيراً جداً، ويرى العديد من الباحثين اليوم أنه ربما وصل إلى جبلين بعد نهب عاصمة الهكسوس، ولا يُعد دليلاً على حكم الهكسوس في صعيد مصر.

و أُكتشف جعران يحمل اسم هذا الملك في تل العجول بقطاع غزة، وصنفه فلندرز پتري عام 1933.

و يعود تاريخ بردية رايند الرياضية إلى السنة 33 من عهد أپـِپي. أما على ظهرها، فيعود تاريخها إلى السنة 11 من عهد حاكم مجهول، يُعتقد أنه خامودي أو أحمس الأول.

مقبض خنجر من الإلكتروم لأحد جنود الحاكم الهكسوسي أپـِپي، يصور الجندي وهو يصطاد بقوس قصير وسيف. منقوش عليه: "الإله الكامل، سيد الأرضين، نب خپش رع أپـِپي" و"تابع سيده نحمن"، عُثر عليه في مدفن بسقارة.معروض حالياً في متحف الأقصر.