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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

معرض لمواهب أبناء الصحفيين وتكريم المشاركين في ختام ورشة الرسم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

نظمت اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، معرضًا فنيًا لمواهب أبناء الصحفيين، وذلك في ختام ورشة الرسم والفن التشكيلي، التي نظمتها اللجنة تحت إشراف الفنانة التشكيلية فاطمة حسن.

وشهد افتتاح المعرض وتكريم الأطفال المشاركين حضور خالد البلشي، نقيب الصحفيين، ومحمود كامل، ومحمد الجارحي، ومحمد السيد الشاذلي، أعضاء مجلس النقابة، إلى جانب أسر الأطفال المشاركين، الذين حرصوا على الاحتفاء بأبنائهم، وتشجيعهم على مواصلة تنمية مواهبهم الفنية.

وضم المعرض مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية، التي أبدعها الأطفال والناشئون المشاركون في الورشة، وتراوحت أعمارهم بين 6 و15 عامًا، واستخدموا خلالها خامات وتقنيات فنية مختلفة، من بينها الرصاص، والفحم، وألوان الأكريليك، والفلوماستر، وألوان الخشب، بما عكس تنوع تجاربهم وقدرتهم على التعبير من خلال أكثر من أسلوب فني.

واختتمت فعاليات المعرض بتكريم الأطفال والناشئين المشاركين، تقديرًا لمواهبهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التدريب وتنمية قدراتهم الفنية، وسط أجواء احتفالية بحضور أسرهم.

وأكد محمود كامل أن المعرض يأتي في إطار اهتمام اللجنة الثقافية والفنية بمواهب أبناء الصحفيين، وحرصها على توفير مساحات حقيقية تساعد الأطفال على اكتشاف مواهبهم وتنميتها، مشيرًا إلى أن رؤية الأطفال لأعمالهم معروضة أمام أسرهم وزملائهم تمثل في حد ذاتها تجربة مهمة لبناء ثقتهم بأنفسهم.

ووجّه كامل الشكر والتقدير إلى الزميلات والزملاء الصحفيين، الذين حرصوا على دعم أبنائهم وتشجيعهم على المشاركة في الورشة، وبذلوا من وقتهم ومجهودهم وتكلفة تنمية مواهبهم، مؤكدًا أن الأسرة هي الشريك الأساسي في اكتشاف موهبة الطفل والحفاظ عليها وتطويرها.

كما وجّه الشكر إلى الفنانة التشكيلية فاطمة حسن، المشرفة على الورشة، لما بذلته من وقت وجهد مع الأطفال، وحرصها على اكتشاف قدرات كل موهبة وتنميتها، مؤكدًا أن المستوى الذي ظهرت به الأعمال المشاركة يعكس حجم الجهد المبذول خلال فترة التدريب

اللجنة الثقافية والفنية أبناء الصحفيين فاطمة حسن

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