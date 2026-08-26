قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جمال الكشكي يوضح دلالات رسائل الرئيس السيسي خلال احتفالية المولد النبوي الشريف
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
"راجل وطني ومصري صميم".. إيناس جوهر تدعم أحمد موسى بعد خروجه من المستشفى
بعد التوجيهات الرئاسية.. تسهيلات في سداد فواتير الكهرباء
القبض على المتهمين بسرقة «خزينة ذهب» بأبو النمرس
لواء أركان حرب: جاهزية القوات المسلحة رسالة طمأنة.. والحرب ليست الحل الأول
لماذا ترفض الدول استقبال سكان غزة؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف الأسباب
الفرح باظ.. القبض على طرفي مشاجرة بسبب حفل زفاف بالجيزة
الولايات المتحدة تحمل حماس مسؤولية استمرار معاناة المدنيين في غزة
الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية
أسامة كبير: مصر ترفض الانجرار إلى صراعات تستنزف الدولة
شيكو بانزا يضع الزمالك في المقدمة أمام البنك الأهلي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام الخولي: الحكومة مطالبة بتغيير لغة عرض الإنجازات وشرح أثر المشروعات على حياة المواطن

حسام الخولي
حسام الخولي
رنا عبد الرحمن

أكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن تطوير طريقة عرض الإنجازات والمشروعات على المواطنين تمثل خطوة مهمة، مشدداً على أن التواصل مع المواطنين لا يجب أن يقتصر على الإعلان عن حجم الاستثمارات أو عدد المشروعات، وإنما يجب أن يتضمن شرحاً واضحاً لما تقدمه هذه المشروعات من حلول للمشكلات اليومية.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، إن المواطن قد لا يكون معنياً بشكل مباشر بسماع أرقام تصل إلى مليارات الجنيهات، بقدر اهتمامه بمعرفة ماذا تغير بالفعل في حياته، ولماذا تم تنفيذ مشروع معين، وما النتائج التي يمكن أن يشعر بها على أرض الواقع.

وأوضح أن الحكومة مطالبة بتبسيط رسائلها وشرح سياساتها بصورة أكثر تفصيلاً، بحيث يعرف المواطن أسباب اتخاذ القرارات، وأهداف المشروعات، والنتائج المنتظرة منها، بدلاً من الاكتفاء بعقد المؤتمرات واستعراض أرقام ضخمة دون ربطها باحتياجات المواطنين.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ إلى أن مسؤولية شرح الإنجازات تقع بصورة كبيرة على عاتق الوزراء، خاصة الوزراء المعنيين بالقطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، وفي مقدمتها الصحة والتعليم.

وأضاف أن عرض نتائج العمل في هذه القطاعات يجب أن يبدأ من المستوى المحلي، من القرى والمراكز والمحافظات، ثم الانتقال إلى الصورة الأشمل على مستوى الدولة، مع توضيح طبيعة المشكلات التي كانت قائمة، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها، وما تحقق من نتائج.

ولفت الخولي إلى أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان باهتمام وانتقاد واسع من المواطنين والمعارضة، ليس في مصر فقط وإنما في مختلف دول العالم، باعتبارهما من أكثر القطاعات ارتباطاً بالحياة اليومية واحتياجات الأسر.

وتحدث الخولي عن مسيرته السياسية، موضحاً أن خبرته تمتد لنحو 40 عاماً، قضى منها ما يقرب من 30 عاماً في صفوف المعارضة، مشيراً إلى أن المطالبة بالتغيير كانت دائماً حاضرة في المشهد السياسي.

وأشاد بما وصفه بالنهج الذي اتبعته الدولة خلال السنوات الأخيرة في التعامل مع عدد من المشكلات المزمنة، موضحاً أن استمرار الاعتماد على الحلول المؤقتة والمسكنات لم يكن كافياً لمعالجة الأزمات من جذورها، وأن تأجيل الإصلاحات كان يمكن أن يقود إلى أوضاع أكثر صعوبة.

وفيما يتعلق بملف سعر صرف الدولار، قال الخولي إن المقارنة بين سعر العملة الأمريكية في الماضي والسعر الحالي يجب أن تتم في ضوء طبيعة السياسات الاقتصادية التي كانت مطبقة آنذاك، مشيراً إلى أن السعر الذي كان يدور حول 5 أو 6 جنيهات لم يكن، من وجهة نظره، يعكس السعر الحقيقي للعملة، وإنما كان مدعوماً من الدولة.

وأوضح أن استمرار دعم سعر الصرف لفترات طويلة أدى إلى تراكم اختلالات اقتصادية، معتبراً أن اتخاذ خطوات الإصلاح وتحرير سعر الصرف بصورة تدريجية في مراحل سابقة كان من الممكن أن يقلل من حدة الصدمات التي تعرض لها الاقتصاد لاحقاً.

وأكد أن الحديث عن الأوضاع الاقتصادية يجب ألا ينفصل عن إدراك حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة، موضحاً أن المواطن من حقه المطالبة بتوفير احتياجاته الأساسية وتحسين مستوى الخدمات، إلا أن عملية إدارة الدولة تتضمن في الوقت نفسه ملفات وقضايا متعددة لا تظهر جميع تفاصيلها للمواطن.

وشدد الخولي على أن القيادة السياسية والحكومة تتعاملان في الوقت نفسه مع مجموعة كبيرة من الملفات، تتعلق بالاقتصاد والخدمات والأمن والاستقرار وحماية الدولة، مشيراً إلى أن بعض النفقات المرتبطة بحماية الأمن القومي لا يمكن اختزالها في تكلفة التدريب أو التسليح فقط، وإنما ترتبط بمنظومة واسعة من الإجراءات والقدرات اللازمة للحفاظ على الدولة ومنع تعرضها للتهديدات.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية تحقيق توازن بين شرح ما يتم إنجازه للمواطن بصورة واضحة ومبسطة، وبين إدراك طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، معتبراً أن تطوير طريقة التواصل الحكومي أصبح ضرورة لضمان وصول الصورة الكاملة إلى المواطنين بعيداً عن الاكتفاء بالأرقام والمؤشرات المجردة.

انجاز الحياة المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

اسرة النرجس

«قعدت معاهم ساعة وأنا حاسم أمري والتورتة كلمة السر».. اعترافات مثيرة للمتهم في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع

وزير التربية والتعليم

لسد العجز.. قرارات جديدة بشأن إجراءات مسابقة 30 ألف معلم للدفعة الخامسة

رئيس مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 12 قرارا جديدا اليوم.. إليك التفاصيل

سامح فهمي

للتاريخ.. سامح فهمي يكشف حكاية سبيكة الذهب التي وصلت لمبارك من قريب مرسي

ميدو

إعلامي يرد على ميدو بشأن ركلة جزاء الأهلي

التاكسي الطائر

​التاكسي الطائر في مصر.. أسعار ومواعيد رحلات المستقبل بعيدا عن الزحام

امام والدردير

تعليق غير متوقع من عمرو الدردير بعد تجديد عقد إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

شردي

محمد شردي: رسائل السيسي في ذكرى المولد النبوي.. طمأنة للمصريين وتأكيد على جاهزية الدولة

الحد الأدنى للأجور

وكيل قوى عاملة النواب: تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص يتطلب تفعيلًا حقيقيًا للرقابة

أحمد كريمة:

أحمد كريمة: أطالب النائب العام بمحاكمة مكفري المولد النبوي بتهمة ازدراء الأديان وانتحال الصفة

بالصور

الصين تقترب من 24 مليون نقطة شحن للسيارات الكهربائية

نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية
نقطة شحن للسيارات الكهربائية

3 أوقات ممنوعة.. متى تصبح القهوة خطيرة على صحتك؟

اضرار القهوة
اضرار القهوة
اضرار القهوة

بالأسود الشفاف.. نرمين الفقي تخطف الأنظار بقوامها الممشوق

نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق
نرمين الفقي تخطف الانظار بقوامها الممشوق

أعراض تكيس المبايض.. 10 علامات خطيرة لا تتجاهليها

اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض
اعراض تكيس المبايض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أبوفيس الثاني

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دليل السعادة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التقييم المدرسي وعقدة الصفوف الأولى

المزيد