لماذا ترفض الدول استقبال سكان غزة؟.. صحيفة إسرائيلية تكشف الأسباب

قال صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن خطة تهجير سكان قطاع غزة تواجه عقبات سياسية ودولية كبيرة، بعدما فشلت إسرائيل في العثور على دولة توافق فعليًا على استقبال الفلسطينيين المهجرين.

وأوضحت الصحيفة أن الرفض يرتبط بعوامل أمنية وسياسية واقتصادية، إذ تخشى بعض الدول من تداعيات أمنية محتملة، بينما ترفض دول عربية أي خطوة قد تفسر باعتبارها «نكبة ثانية» أو إخلاءً للقطاع من سكانه.

كما يمثل استقبال مئات الآلاف من الفلسطينيين عبئا اقتصاديا وبنيويا كبيرا على الدول المضيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تحدثت في إحدى المناقشات عن اتفاقيات مع خمس دول لاستقبال مهاجرين من غزة، بينها إثيوبيا وليبيا وإندونيسيا، كما طلب رئيس الموساد السابق دافيد برنياع مساعدة المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف في إقناع تلك الدول.

لكن هذه الاتصالات لم تؤدِ إلى نتيجة، ولم توافق أي دولة فعليًا على استقبال سكان غزة.

ورغم ذلك، عاد عوفر وينتر لطرح فكرة نقل السيطرة على القطاع، دون توضيح كيفية تنفيذها.