يديعوت أحرونوت: إسرائيل تتحرك لإخراج سكان غزة رغم فشل العثور على دول تستقبلهم

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت خطوات رسمية لتطبيق خطة الهجرة الطوعية لسكان قطاع غزة، من بينها إنشاء مديرية خاصة داخل وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء الإسرائيلي أصدر في مارس 2025 قرارًا للتحضير لنقل سكان القطاع، فيما أصدر وزير الدفاع يسرائيل كاتس تعليمات بإنشاء المديرية، وكلف جهاز الموساد بالبحث عن دول توافق على استقبال الفلسطينيين.

لكن الجهود لم تحقق نتائج، إذ أبلغ الموساد خلال اجتماع وزاري في يونيو الماضي بأنه لم يجد أي دولة مستعدة لاستقبال سكان غزة، كما كلف مكتب رئيس الوزراء مستشارة نتنياهو كارولين غليك بمهمة تشجيع الهجرة الطوعية.

وتأتي هذه التحركات رغم أن الخطة الأمريكية اللاحقة الخاصة بغزة نصت على تشجيع السكان على البقاء وعدم تحفيز الهجرة الطوعية، بحسب الصحيفة.