رغم تراجع واشنطن.. خطة تهجير سكان غزة تعود للواجهة في إسرائيل

عادت خطة تهجير سكان قطاع غزة إلى الواجهة داخل إسرائيل، رغم فشل المحاولات السابقة في إيجاد دول تستقبل الفلسطينيين، وفق صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأوضحت الصحيفة أن دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل نحو مليوني فلسطيني من غزة لم تجد دولة مستعدة لاستقبالهم، بينما تراجعت واشنطن لاحقًا عن الفكرة.

وكانت الخطة تمثل هدفا بارزًا لدى وزراء إسرائيليين، بينهم إيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش، قبل أن يعيد عوفر وينتر طرحها مجددًا.

كما أشارت الصحيفة إلى أن خطة ترامب المكونة من 20 بندًا نصت لاحقًا على تشجيع سكان غزة على البقاء في القطاع وعدم تحفيز الهجرة الطوعية، ما شكل ضربة قوية للفكرة الإسرائيلية.

ورغم ذلك، لا تزال أصوات إسرائيلية تطالب بنقل سكان غزة، بينما يعيش أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.