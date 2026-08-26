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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا: لن نسمح لإيران بتهديد إمدادات الطاقة العالمية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن واشنطن لن تسمح لإيران بأن تظل مصدر تهديد لإمدادات الطاقة العالمية، مشددًا في الوقت نفسه على أن الولايات المتحدة تفضّل إنهاء البرنامج النووي الإيراني عبر المفاوضات، لكنها مستعدة لتدميره إذا اقتضت الضرورة.

وقال رايت إن الهدف الأساسي لبلاده يتمثل في منع إيران من امتلاك أسلحة نووية، معتبرًا أن طهران لديها برنامج للتسلح النووي، وأن الحل المطلوب هو التوصل إلى اتفاق تتخلى بموجبه عن هذا المسار.

وأوضح وزير الطاقة الأمريكي أن واشنطن ترى أن البرنامج النووي الإيراني لم يكن مخصصًا لأغراض تجارية أو سلمية بحتة، متهمًا طهران باتباع سياسة تقوم على «الكذب والخداع» لإخفاء حقيقة أنشطتها النووية.

وأشار رايت إلى أن إيران أخفت أجزاء من برنامجها النووي في منشآت تقع على أعماق كبيرة تحت الأرض، وصلت إلى مئات الأقدام، الأمر الذي يزيد من صعوبة التعامل مع تلك المنشآت ويعزز المخاوف الأميركية بشأن طبيعة البرنامج.

وشدد الوزير الأمريكي على أن بلاده تفضل المسار الدبلوماسي، مؤكدًا أن رغبة واشنطن قوية في إنهاء البرنامج النووي الإيراني من خلال التفاوض والتوصل إلى اتفاق واضح وملزم.

وفي المقابل، أبقى رايت على الخيار العسكري مطروحًا، موضحًا أن الولايات المتحدة ستعمل على تدمير البرنامج النووي الإيراني إذا تطلب الأمر ذلك.

وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت واشنطن إيران إمدادات الطاقة العالمية تهديد إمدادات الطاقة العالمية البرنامج النووي الإيراني

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