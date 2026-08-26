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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

لم يتخيل الشاب أن الخلاف الذي اندلع داخل الشقة سيكتب الفصل الأخير في حياته بمنطقة المرج بالقاهرة، مشاجرة بين شاب في العقد الثاني من عمره وشقيق خطيبته، انتهت بسقوط الأول قتيلاً.

تفاصيل الواقعة واعترافات المتهم

 

وجاءت اعترافات المتهم، أنه فور علمه بحمل شقيقته من المجني عليه عامل ألوميتال، توجه إليه مباشرة للمطالبة بالإسراع في إجراءات الزواج وإنهاء الأمر وعند مواجهة المجني عليه بحمل شقيقته إنكار العلاقة .

وتابع المتهم، قائلا: “رده عليا بالاسلوب ده خلاني مش شايف قدامي  وقتها تحول الكلام بعد ما كان بهدوء الي مشادة حادة تتطورت لتشابك بالأيدي، وقتها جريت لـ مطبخ الشقة جبت سكيه ومحستش بنفسي غير وأنا بـ سدد له ضربه في صدرة خرجت من ظهره وقع وقتها علي الأرض ومات” .

تفاصيل جريمة المرج

تلقى اللواء مدير أمن القاهرة إخطاراً من رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بتلقي البلاغ بنشوب مشاجرة ووجود متوفى داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة بصحبة سيارة الإسعاف، وتبين من المعاينة الأولية مصرع شاب يبلغ من العمر 21 عاماً (يعمل بورشة ألوميتال)، إثر إصابته بطعنة نافذة في الظهر أسقطته قتيلًا في الحال.

تم نقل الجثمان إلى مستشفى المطرية التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً بمحيط الحادث لاستكمال التحريات.

كثفت مباحث القسم تحرياتها لكشف ملابسات الحادث، حيث تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شقيق خطيبة المجني عليه (21 عاماً، ويعمل بإحدى المطاعم).

وكشفت التحقيقات والتحريات الأولية أن الجريمة وقعت بعدما علم المتهم مؤخرًا بحمل شقيقته من المجني عليه؛ مما دفعه للتوجه إلى الشاب لسرعة إتمام زيجتهما وحماية شرف العائلة، إلا أن النقاش الحاد خرج عن السيطرة وتطور إلى مشادة كلامية.

تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة (السكين المستخدم)، وبمواجهته، انهار واعترف بارتكاب الواقعة

و تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة بدقة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

جثة قتل مشاجرة

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أرشيفية

اعترافات المتهم بإنهاء حياة خطيب شقيقته بعد اكتشاف حملها منه

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