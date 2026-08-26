خبير لوائح رياضية يكشف سر تصرفات «بيزيرا»: بند قوي في عقده قد يضع الزمالك في مأزق

أكد عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، أن تصرفات خوان بيزيرا لاعب الزمالك تشير إلى وجود بند قوي في عقده، قد يسمح له بفسخ التعاقد، مشيرًا إلى أن رحيله من طرف واحد قد يعرضه لعقوبات قوية حال ثبوت سلامة موقف النادي.

وقال العمايرة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "تصرفات بيزيرا تدل أن عقده فيه شيء قوي لصالحه، وأنه يستطيع فسخ عقده".

وأضاف: "ممكن بيزيرا يكون فسخ عقده بسبب المستحقات، عن طريق منح الزمالك مهلة للسداد، والزمالك يكون سدد بعد انتهاء المهلة، محدش عارف إيه اللي تم".

وتابع: "بيزيرا لو فسخ عقده من طرف واحد، والزمالك موقفه سليم، سيتعرض اللاعب للإيقاف 4 شهور، بجانب تغريمه ماليًا ما يقرب من 4 ملايين و900 ألف دولار، وفي حالة إثبات أن النادي الذي انضم إليه حرضه على ذلك، سيتم إيقافه فترتي قيد".

وأوضح: "في حالة تقديم شكوى من الزمالك ضد بيزيرا للفيفا، القضية هتاخد من 4 إلى 6 شهور".

وأردف: "أرى أن الزمالك إذا لم يستطع الحفاظ على اللاعب، فمن الأفضل أن يقوم ببيعه ويستفيد ماديًا، ولا يدخل في نزاع".

وعن قضية ميشالاك مع الزمالك، قال العمايرة: "اليوم شهدت جلسة استماع في قضية ميشالاك مع الزمالك".

وأضاف: "لن يتم رفع إيقاف القيد التأديبي عن الزمالك في يناير، والإيقاف مستمر حتى نهاية الموسم، مثلما حدث في قضية حسام أشرف".

واختتم عامر العمايرة تصريحاته قائلًا: "الأهلي سجل رضا سليم في القائمة، ويتدرب مع الفريق، وليس من حقه فسخ التعاقد والرحيل".