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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

داليا مبارك تعلن اعتزال الفن: «أخذ مني كثيرًا ومن روحي وصحتي وإنسانيتي»

داليا مبارك
داليا مبارك
سارة عبد الله

أعلنت الفنانة داليا مبارك اعتزالها العمل الفني، مؤكدة أن آخر أعمالها ستكون مع أبنائها من برنامج «The Voice Kids»، قبل أن تبتعد رسميًا عن الساحة الفنية.

وكتبت داليا عبر حسابها الرسمي على انستجرام: “أعلن أعتزالي الفن وآخر أعمالي هتبقى مع ولادي من  The voice kids وبعدها رسميًا، والفن أخذ مني كثيرًا ومن روحي وصحتي وإنسانيتي، وآسفة لكن من آمن بي بس، أنا مش قادرة أعطي أكثر من كده”.

أغنية شنو شنو"

يشار إلى أن أغنية "شنو شنو" هي أغنية غزلية من كلمات محمد الواصف وألحان محمود التركي وتوزيع عثمان عبود وإشراف محمد درويش الزرعوني وتميزت بإيقاعها الحماسي الراقص.

وصور المخرج بسام الترك الاغنية على طريقة الفيديو كليب بأسلوب عصري عالمي وحقق الفيديو كليب ملايين المشاهدات منذ إطلاقه عبر قناتي داليا ومحمود على يوتيوب، كما تصدرت الترند على YouTube music بعدة دول عربية منها العراق، السعودية الاردن ، الكويت، اليمن، ليبيا، السويد.

ونشر مخرج العمل بسام الترك فيديو خاص على مواقع التواصل الاجتماعي من كواليس الفيديو كليب حيث الحماس والطاقة الايجابية كانا من عناصر نجاح العمل وانتشاره، وقال في تصريحات صحافية: "أنا فخور جداً بهذا العمل الذي حضرنا له أنا وداليا ومحمود والطاقم لأكثر من 15 يوم لنصل إلى هذه النتيجة". وأضاف الترك: "ركزت على طابع عالمي، بتصوير سينمائي بكاميرا أليكسا، مع فريق مبدع بالصورة، المونتاج، والألوان. أنا دائماً سعيد بالعمل مع داليا لأنها فنانة لا بتشبه أحداً، موهوبة، والغناء التعبيري يلبق لها، كما أن الكاميرا تحبها وهي من القلائل الذين يكونون أقوى من الكاميرا، ومحمود أبهرني بأول عمل يجمعني معه، وكل الاحترام لحضوره، فخور بأول دويتو يجمع داليا ومحمود، والنتيجة إيقاعية، إيجابية، وتمتع أي مشاهد".

داليا مبارك The voice kids اعتزال داليا مبارك

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