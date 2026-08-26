«شبانة» يكشف سبب رحيل سعد شلبي عن الأهلي .. وموعد اختيار البديل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، كان قد اتخذ قرار الرحيل عن منصبه منذ فترة، بسبب ظروفه الصحية، مشيرًا إلى امتلاكه خبرات كبيرة ساهمت في تطوير العمل داخل النادي.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يُذاع على قناة "CBC":"كنت على علم برحيل سعد شلبي منذ شهرين، وهو مش قادر يكمل بسبب ظروفه الصحية، وهو بيشتغل 24 ساعة في اليوم وعنده خبرات ضخمة جدًا جدًا".

وأضاف:"سعد شلبي بذل مجهودًا ضخمًا مع الأهلي على مدار 9 سنوات، ولكن الظروف والصحة تحكم".

وتابع:"هذه المرة الرابعة التي يطلب فيها سعد شلبي الرحيل عن الأهلي والاستقالة، ولكن بسبب ظروف النادي كان محمود الخطيب ومجلس الإدارة يرفضان رحيله".

وأردف شبانة:"بعض الشركات طلبت تولي سعد شلبي الإشراف عليها، وسيكون مستشارًا لتلك الشركات، لأنه يمتلك خبرات كبيرة، وهو من قام بإنشاء هذه الشركات".

وأوضح:"خالد مرسي، مدير فرع الأهلي بالجزيرة، سيتولى بشكل مؤقت مهام المدير التنفيذي لحين اختيار مدير تنفيذي جديد، وأنا أتصور أنه سيكون بديل سعد شلبي في الفترة المقبلة بقرار من مجلس الإدارة، خاصة أنه كان يعمل مع سعد شلبي وهو أحد أبناء النادي".