مات في قاعة فرحه.. كيف تحمي نفسك من سبب وفاة شاب سوهاج

أثارت وفاة شاب داخل قاعة فرحه اهتمام عدد كبير من نشطاء السوشيال ميديا.

تصدرت وفاة شاب يدعى كرليس الترند خلال الساعات الماضية فكانت مفاجأة ولا يعاني من اى مرض ولا يتبع عادة سيئة.

ووفقا لما ذكره موقع كيلافند كلينك العلاجات التي يمكن أن تمنع السكتة القلبية أو تقلل من خطر حدوث نوبة ثانية ما يلي:

جهاز مقوم نظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزرع (ICD) الذي يراقب نبضات قلبك ويقوم تلقائيًا بإيصال صدمة كهربائية منقذة للحياة في حالة عودة اضطراب النظم الخطير.

إجراءات القسطرة، مثل الاستئصال، للقضاء على اضطرابات نظم القلب المحددة أو السيطرة عليها لدى الأشخاص المعرضين لها

أدوية، مثل حاصرات بيتا أو غيرها من الأدوية المثبتة لإيقاع القلب، لتقليل احتمالية حدوث اضطرابات في إيقاع القلب.

إصلاح انسدادات الشريان التاجي إما عن طريق جراحة تحويل مسار الشريان التاجي (CABG) أو رأب الأوعية الدموية (الدعامات).

إدارة انقطاع النفس النومي، مما يساعد على تقليل الضغط على القلب ويقلل من خطر عدم انتظام ضربات القلب.