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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟

لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟
لمرضى ارتفاع ضغط الدم.. أطعمة يُنصح تجنبها| ما علاقة حمية داش؟
ولاء عادل

لا يعتمد التحكم في ارتفاع ضغط الدم على العلاج الدوائي وحده، إذ يلعب النظام الغذائي ونمط الحياة دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات الضغط ضمن المعدلات المستهدفة. ولذلك ينصح المتخصصون بالابتعاد عن بعض الأطعمة التي تحتوي على كميات مرتفعة من الملح والدهون، والاعتماد في المقابل على الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية.

ومن خلال موقع health.mail.ru، أوضح الدكتور إيفان كوركوف، أخصائي أمراض القلب والدهون، أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يحتاجون إلى جانب تجنب العادات غير الصحية، إلى الحفاظ على وزن مناسب وتقليل التوتر والاهتمام بالنشاط البدني، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن، ومن أبرز الأنظمة التي يمكن الاستعانة بها حمية داش.

وتعتمد حمية داش بصورة أساسية على الإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، مع توفير مصادر جيدة للكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، وتقليل استهلاك الملح والدهون المشبعة.

ما الأطعمة التي تناسب مريض ارتفاع ضغط الدم؟

يمكن أن يتضمن النظام الغذائي لمرضى ارتفاع ضغط الدم مجموعة متنوعة من الأطعمة، خاصة الخيارات الأقل في الدهون والأغنى بالعناصر الغذائية.

ومن أبرز الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها:

  • الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسلمون المرقط.
  • الدواجن واللحوم البيضاء مثل الدجاج والديك الرومي والأرانب.
  • اللحوم الحمراء قليلة الدهون مثل لحم العجل ولحم البقر منزوع الدهون الزائدة.
  • الخضراوات والفواكه بمختلف أنواعها.
  • الحبوب والعصائد، ويفضل اختيار الحبوب الكاملة.
  • منتجات الألبان منخفضة الدهون بدلًا من الأنواع كاملة الدسم.

أطعمة يفضل الابتعاد عنها عند ارتفاع الضغط

في المقابل، توجد أطعمة ومشروبات ينبغي الحد من تناولها، خاصة التي قد ترفع كمية الصوديوم أو الدهون في النظام الغذائي.

الملح والأطعمة المالحة

يأتي الملح في مقدمة العناصر التي ينبغي الانتباه إلى كميتها عند الإصابة بارتفاع ضغط الدم. ولا يقتصر الأمر على الملح الذي تتم إضافته أثناء إعداد الطعام، إذ يمكن أن تحتوي العديد من المنتجات الجاهزة والمصنعة على كميات كبيرة من الصوديوم.

اللحوم الدهنية والمصنعة

يفضل تقليل تناول اللحوم التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون، إلى جانب منتجات اللحوم المصنعة، واستبدالها بمصادر بروتين أقل في الدهون.

منتجات الألبان مرتفعة الدهون

يُفضل اختيار الحليب ومنتجات الألبان منخفضة الدهون، والابتعاد عن الأنواع التي تحتوي على نسب مرتفعة من الدهون.

الحلويات والمعجنات

يمكن أن تحتوي الكعك والمعجنات على كميات كبيرة من الدهون والسكر، وقد تحتوي بعض المنتجات أيضًا على الملح، لذلك يُنصح بعدم الإفراط في تناولها.

المايونيز

يعد المايونيز من المنتجات الغنية بالدهون، لذلك يفضل الحد من استخدامه ضمن النظام الغذائي، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة.

القهوة والشاي شديدا التركيز

ينصح بالانتباه إلى كمية المشروبات الغنية بالكافيين، مثل القهوة والشاي شديد التركيز، وعدم الإفراط في تناولها، خصوصًا إذا كان الكافيين يؤثر في مستويات ضغط الدم لدى الشخص.

البيض

وفقًا للتوصية المذكورة عن الطبيب، ينبغي ألا يتجاوز استهلاك البيض بيضتين أسبوعيًا ضمن النظام الغذائي المقترح.

النشاط البدني جزء من السيطرة على ضغط الدم

إلى جانب النظام الغذائي، يمثل النشاط البدني المنتظم عنصرًا مهمًا في نمط الحياة الصحي. ويمكن ممارسة أنشطة مثل المشي أو ركوب الدراجات أو الجري، وفقًا لقدرة الشخص وحالته الصحية.

ويشير المصدر إلى إمكانية المشي يوميًا لمسافة تتراوح بين 3 و5 كيلومترات، مع ضرورة مراعاة الحالة الصحية واستشارة الطبيب قبل ممارسة نشاط بدني شاق، خاصة لدى المصابين بأمراض القلب أو الحالات المزمنة.

كيف تساعد حمية داش في تنظيم الغذاء؟

لا تقوم حمية داش على منع الطعام بشكل كامل، وإنما تعتمد على إعادة توزيع مكونات الوجبات والتركيز على الأطعمة المفيدة، مع تقليل مصادر الصوديوم والدهون المشبعة.

وتشمل الحمية الإكثار من الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة، وإدخال مصادر البروتين قليلة الدهون ومنتجات الألبان منخفضة الدسم، بالتزامن مع تقليل الأطعمة المالحة والدهون المشبعة.

عادات يومية مهمة لمرضى الضغط

إلى جانب تعديل النظام الغذائي، يمكن دعم التحكم في ضغط الدم من خلال مجموعة من العادات الصحية، أبرزها:

  • الحفاظ على وزن صحي.
  • تقليل كمية الملح في الطعام.
  • الحد من الأطعمة المصنعة والمالحة.
  • اختيار مصادر البروتين قليلة الدهون.
  • تناول المزيد من الخضراوات والفواكه.
  • ممارسة نشاط بدني بصورة منتظمة.
  • تقليل التوتر قدر الإمكان.
  • متابعة ضغط الدم بانتظام.
  • الالتزام بالأدوية الموصوفة من الطبيب وعدم إيقافها دون استشارته.
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