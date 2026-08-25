حريق هائل داخل محل ملابس بالمقطم.. والحماية المدنية تحاصر النيران

شهدت منطقة المقطم بمحافظة القاهرة اندلاع حريق داخل أحد محال بيع الملابس، ما أسفر عن تصاعد ألسنة اللهب وكثافة الأدخنة من موقع الحريق، وسط تحرك سريع من قوات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

حريق داخل محل ملابس بالمقطم

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل محل ملابس بدائرة قسم شرطة المقطم، وعلى الفور جرى إخطار قوات الحماية المدنية، التي دفعت بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

الحماية المدنية تصل موقع الحريق

وانتقلت القوات إلى محل الحريق، وبدأ رجال الحماية المدنية في التعامل مع النيران ومحاصرتها من مختلف الاتجاهات، لمنع امتدادها إلى باقي أجزاء المحل أو الأماكن المحيطة.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة اللهب، مع إجراء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران مرة أخرى، كما جرى تأمين محيط المكان.

ولم يتسبب الحريق في امتداد النيران إلى المحال أو العقارات المجاورة، فيما تعمل الجهات المعنية على الوقوف على أسباب وملابسات اندلاع الحريق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.