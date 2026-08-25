بعد سحب رقم قميصه.. كاسادو يقترب من مغادرة برشلونة وسط صراع إنجليزي

بات مارك كاسادو، لاعب وسط برشلونة، قريبًا من مغادرة النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، في ظل خروجه تدريجيًا من حسابات المدرب هانزي فليك ووجود اهتمام متزايد بخدماته من أندية الدوري الإنجليزي.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو»، يأتي نوتنجهام فورست على رأس الأندية الساعية للتعاقد مع اللاعب، بينما دخل سندرلاند المنافسة بقوة، إلى جانب اهتمام أندية أخرى أبرزها أستون فيلا ونيوكاسل وبرايتون.

وتلقى كاسادو كذلك عروضًا من الدوري السعودي، لكنه يفضل الاستمرار في أوروبا خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يجعل الانتقال إلى أحد أندية البريميرليج الخيار الأقرب في حال رحيله عن برشلونة.

وتعززت احتمالات مغادرة اللاعب للنادي بعدما تغير رقم قميصه مع الفريق، حيث انتقل الرقم 17 إلى الوافد الجديد جوردون، في مؤشر على تراجع مكانة كاسادو ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد.

وتسعى إدارة برشلونة للاستفادة ماليًا من رحيل لاعب الوسط الإسباني، خاصة أن عائد الصفقة قد يساعد النادي في تمويل تحركاته الأخيرة بسوق الانتقالات واستكمال إجراءات تسجيل قائمته للموسم الجديد.