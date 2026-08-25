رفضا الهروب وتحديا النيران.. بطلان ينقذان أرواح العمال في حريق مطعم بالإسكندرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تدخل شخصين بشهامة بالغة لإنقاذ عمال مطعم في الإسكندرية من كارثة محققة، إثر اشتعال أسطوانة غاز وكادت أن تنفجر.

اندلعت النيران فجأة في أسطوانة الغاز الخاصة بالمطعم، ما أثار الذعر بين العمال والمارّة خوفاً من انفجارها.

وظهر في الفيديو اندفاع شخصان نحو الأسطوانة المشتعلة بجرأة شديدة بدلاً من الهروب، للسيطرة على الحريق قبل فوات الأوان.



أثار الفيديو تفاعلاً علي مواقع التواصل الاجتماعي وإشادة واسعة وثقها المتابعون الذين طالبوا بتكريم هذين الشخصين رسمياً نظير شجاعتهما التي أنقذت الأرواح والممتلكات.