فيديو متداول لانتفاخ بجانب ترامب يثير جدلاً.. هل يرتدي حفاضة؟

أعاد مقطع فيديو متداول لدونالد ترامب إشعال التكهنات حول صحته، بعد ظهور انتفاخ واضح قرب خصره الأيمن، ما دفع بعض رواد مواقع التواصل للحديث عن احتمال ارتدائه "حفاضة للكبار".

موجة تكهنات جديدة حول صحة ترامب

تزايدت المتابعة لحالة الرئيس الأمريكي الصحية مؤخراً، خاصة بعد الجدل الذي رافق التستر المزعوم على تراجع القدرات الإدراكية للرئيس السابق جو بايدن، وباعتباره خليفته في انتخابات 2024، أصبح ترامب محط تركيز مماثل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقاً تشخيص ترامب بقصور وريدي مزمن، وهي حالة قد تسبب تورّمات وكدمات متفرقة تظهر أثناء ظهوره العلني.

وأكد البيت الأبيض حينها أن وضعه الصحي "ممتاز" وأن ذلك يتناسب مع عمره،ومع ذلك، يخضع كل ظهور للرئيس لتدقيق دقيق من الملايين، وهذا ما حدث نهاية الأسبوع الماضي عند انتشار فيديو يُظهر بروزاً ملحوظاً على الجانب الأيمن من جسده.

That’s a big diaper, I think:) https://t.co/xzxbGBumGa — Martina Navratilova (@Martina) August 15, 2026

"حفاضة كبيرة"

ورد أن المقطع الذي انتشر قد التقط خلال زيارة ترامب لأكاديمية شرطة مقاطعة ناسو في جاردن سيتي يوم الجمعة، ولم يتسنَ التأكد بشكل مستقل من مصدر الفيديو.

انقسمت التعليقات بين من رأى أنه تورّم مرتبط بحالته الصحية، ومن جزم بأنه "حفاضة"، ومن أبرز من تبنى الرأي الثاني أسطورة التنس مارتينا نافراتيلوفا التي كتبت: "أعتقد أنها حفاضة كبيرة".

في المقابل، قلل آخرون من الأمر، واعتبروه مجرد انتفاخ في فتحات التهوية بسترة ترامب بسبب الرياح، لكن أغلب التفاعلات اتخذت طابعاً ساخراً.

سخرية واسعة على المنصات

انهالت التعليقات المتهكمة على المنصات، وقال أحد المستخدمين :"هذا الانتفاخ يعني أن حفاضة ترامب ممتلئة. والخدمة السرية تبعد الناس ليس لحمايته، بل لحمايتهم من المحيط السام حوله".

وقال أخر :"يبدو كأنه سرق ديك رومي لعيد الشكر ونسي أين خبأه"، فيما كتب مستخدم :"ما الذي يحدث لمؤخرة ترامب؟ لماذا يبدو هناك صندوق على جانبه الأيمن؟ هل يرتدي حفاضة كبيرة فعلاً؟".

حتى الآن لم يصدر أي تأكيد رسمي بشأن ما ظهر في الفيديو، وتبقى التفسيرات محصورة بين تكهنات صحية وتعليقات ساخرة على مواقع التواصل.