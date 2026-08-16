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الأرصاد: انخفاض الحرارة 3 إلى 4 درجات بداية من الغد.. وأمطار رعدية على بعض المناطق
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد: انخفاض الحرارة 3 إلى 4 درجات بداية من الغد.. وأمطار رعدية على بعض المناطق

الأرصاد
الأرصاد
رحمة سمير

قالت الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، إن ارتفاع درجات الحرارة يستمر اليوم، الأحد، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، موضحة أن درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو درجة مئوية.

وأضافت “غانم”، خلال برنامج “صباح الخير يا مصر”، أن نسب الرطوبة قد تتجاوز 85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما ترتفع على السواحل الشمالية، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات عن القيم المسجلة فعليًا.

 

أمطار رعدية رغم ارتفاع الحرارة

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، قد تتحول أحيانًا إلى أمطار متوسطة ورعدية على بعض المناطق، مع ضعف فرص امتدادها إلى القاهرة الكبرى والمحافظات الداخلية.

 

ارتفاع الأمواج على البحر المتوسط

وحذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع الأمواج على سواحل البحر المتوسط، حيث قد يصل ارتفاعها إلى نحو 2.5 متر، وهو ما يستدعي الالتزام بتعليمات مسئولي الإنقاذ وتجنب النزول إلى البحر في المناطق التي تشهد اضطرابًا في حركة الأمواج.

 

انخفاض الحرارة 3 إلى 4 درجات من الغد

وبشرت الدكتورة منار غانم بانخفاض درجات الحرارة بداية من غدٍ، الاثنين، بنحو 3 إلى 4 درجات، لتصل العظمى على القاهرة الكبرى إلى نحو 34 درجة مئوية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، مؤكدة أن هذا الانخفاض سيستمر خلال نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل.

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

  • القاهرة الكبرى: 36 درجة للعظمى و25 للصغرى.
  • العاصمة الإدارية: 37 و24 درجة.
  • الإسكندرية: 31 و24 درجة.
  • مطروح: 30 و23 درجة.
  • بورسعيد: 31 و26 درجة.
  • السويس: 37 و24 درجة.
  • شرم الشيخ: 38 و30 درجة.
  • الغردقة: 39 و30 درجة.
  • سوهاج: 40 و26 درجة.
  • قنا: 42 و27 درجة.
  • الأقصر: 42 و27 درجة.
  • أسوان: 43 و28 درجة.
  • الوادي الجديد: 42 و25 درجة.

 

نصائح للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترات الظهيرة، مع الحرص على شرب كميات كافية من المياه والبقاء في أماكن جيدة التهوية، والالتزام بتعليمات السلامة على الشواطئ.

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