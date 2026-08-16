«خلاص؟».. شهيرة تكشف أسرار الساعات الأخيرة لمحمود ياسين

بعد سنوات من الرحيل، تظل سيرة الفنان الراحل محمود ياسين حافلة بالحكايات الإنسانية والفنية التي تكشف جانبًا مختلفًا من حياته بعيدًا عن الشاشة، وهو ما تحدثت عنه الفنانة شهيرة، التي فتحت خزائن ذكرياتها لتروي تفاصيل الأيام الأخيرة لزوجها الراحل، وكواليس أزماته في بدايات مشواره الفني، إلى جانب أسرار من علاقتها بالفنان أحمد زكي وتفاصيل قرارها بشأن الحجاب.

وكشفت الفنانة شهيرة تفاصيل إنسانية مؤثرة من حياة زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، وتحدثت عن أيامه الأخيرة وحرصها على رعايته بنفسها، إلى جانب ذكريات خاصة من قصة حبهما وبداياته الفنية. كما تطرقت إلى قرارها بشأن الحجاب، وكشفت كواليس علاقتها بالفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أن صداقتهما استمرت حتى وفاته.

الأيام الأخيرة لمحمود ياسين

شهيرة

قالت شهيرة إنها كانت حريصة على رعاية زوجها الراحل محمود ياسين بنفسها خلال سنواته الأخيرة، ورفضت الاستعانة بممرض أو ممرضة رغم مطالبات أبنائها وأصدقائها لها بالحصول على مساعدة.

وأوضحت أنها كانت تصر على خدمته طالما أن الله منحها الصحة والقدرة على ذلك، كما كانت تطلب من زملائه الذين يرغبون في زيارته التواصل معه هاتفيًا.

وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» عبر قناة «النهار»، أن محمود ياسين كان يعاني في سنواته الأخيرة، إلا أن ذاكرته ظلت جيدة إلى حد كبير، وكان يتذكر أبناءه وأحفاده وهي، كما كان يعرف زملاءه وزميلاته ويتحدث معهم عبر الهاتف.

آخر مكالمة

كشفت شهيرة أنها لم تكن إلى جوار محمود ياسين خلال أسبوعه الأخير، بعدما أصيبت بالتهاب رئوي خفيف، عقب اعتقاد الأطباء في البداية أنها مصابة بفيروس كورونا، ونصحوها بعدم الذهاب إلى المستشفى.

وأوضحت أن أبناءها كانوا بجوار والدهم، وكان يعرفهم جيدًا، مشيرة إلى أن آخر حوار جمعها به كان عبر الهاتف قبل وفاته بيوم، وكان في حالة وعي كاملة، وطمأنها عليها وطلب منها ألا تزوره حتى تتحسن صحتها.

«خلاص؟»

محمود ياسين

وأضافت أن نجلها عمرو هو من أبلغها بوفاة محمود ياسين، موضحة أنها كانت مستيقظة في السادسة صباحًا بسبب قلقها عليه، وعندما شاهدت عمرو في حديقة المنزل أدركت أن والده رحل، ففتحت النافذة ونادته قائلة: «خلاص؟»، قبل أن تنهار في البكاء.

وتحدثت الفنانة شهيرة عن ارتدائها الحجاب لمدة 28 عامًا، وقرارها الظهور حاليًا من دونه، مؤكدة أنها لا تزال حريصة على الاحتشام.

وقالت: «أنا قعدت محجبة 28 سنة.. ودلوقتي أنا مش محجبة لكني ست محتشمة».

وأوضحت أنها ظلت طوال هذه السنوات تغطي شعرها، ولم تكن لديها الجرأة على خلع الحجاب مرة واحدة، مشيرة إلى أنها أصبحت أكبر سنًا ولا ترى أن ظهورها بشعرها سيحدث ضجة.

وأضافت أنها تريد التأكيد على أن غطاء الشعر ليس هو الدين، قائلة: «الإيشارب مش هو الدين يا جماعة، الإيشارب مش هو الدين، الأخلاق أهم حاجة الأخلاق»، مشيرة إلى أن الأخلاق من الأمور التي يفتقدها المجتمع في الوقت الحالي.

وانتقدت شهيرة ما تتعرض له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قرارها المتعلق بالحجاب، موضحة أن البعض يوجه إليها النصائح ويتحدث معها بطريقة تتجاوز حدود الاحترام.

وأشارت إلى أن الفنانين بشكل عام يتعرضون للتطاول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة عن أسباب هذا الهجوم وما الذي فعله الفنانون حتى يتعرضوا لمثل هذه الانتقادات.

وكشفت شهيرة تفاصيل أزمة تعرض لها محمود ياسين في بداية صعوده الفني، عندما كان مرشحًا للمشاركة في فيلمين كبيرين في الوقت نفسه، هما «الاختيار» أمام الفنانة سعاد حسني، للمخرج يوسف شاهين، و«نحن لا نزرع الشوك» أمام الفنانة شادية، للمخرج حسين كمال.

وأوضحت أن محمود ياسين كان قد اتفق مع يوسف شاهين على المشاركة في فيلم «الاختيار»، حتى إن شاهين اصطحبه إلى ترزي معين لتجهيز بدلة له، بينما كان المنتج رمسيس نجيب يرغب في إسناد بطولة «نحن لا نزرع الشوك» إليه أمام شادية.

وأشارت إلى أن محمود ياسين أخبر فريق عمل «نحن لا نزرع الشوك» بأنه سيشارك أيضًا في «الاختيار»، وعندما علم يوسف شاهين بالأمر أخبره بأنه لن يعمل معه إذا شارك في الفيلم الآخر.

وفي المقابل، قرر رمسيس نجيب الاستغناء عنه، ليجد محمود ياسين نفسه قد خسر الفيلمين في وقت واحد.

وقالت شهيرة: «لما فجأة يلاقي نفسه لا هنا ولا هنا شيء مفزع».

«الله سيعوضك».. شهيرة تساند محمود ياسين

وتابعت شهيرة أنها تتذكر سيرها مع محمود ياسين من منطقة الهرم حتى ميدان التحرير، وهما يتحدثان عن الأزمة، مؤكدة أنها كانت تسانده وتقوي عزيمته وتخبره بأن الله سيعوضه.

وأوضحت أنها كانت تؤكد له أن رغبة مخرجين كبار في العمل معه تعني أن الفرص ستأتي مرة أخرى، وأن عليه ألا يضعف، لأن ما حدث مجرد ابتلاء.

وبالفعل، عاد فيلم «نحن لا نزرع الشوك» إلى محمود ياسين، بعدما اتصل به المخرج حسين كمال وطلب منه الحضور للمشاركة في الفيلم.

«دي خطيبتي».. بداية قصة زواج شهيرة ومحمود ياسين

كشفت شهيرة أنها حضرت افتتاح فيلم «نحن لا نزرع الشوك» مع محمود ياسين رغم أنهما لم يكونا قد تزوجا بعد، لكنه كان قد تحدث مع والدتها.

وأوضحت أن حسين كمال فوجئ برؤيتها تجلس في «البنوار»، فسأل محمود ياسين عنها، فأجابه: «دي خطيبتي».

وأشارت إلى أن حسين كمال تعجب من قرار محمود ياسين بالزواج في بداية صعوده الفني، لكنه رد عليه بأنه يحبها ويحترم وجهة نظره، لكنه اختار الزواج منها.

شهيرة تكشف كواليس صداقتها مع أحمد زكي

كما تحدثت شهيرة عن الفنان الراحل أحمد زكي، مؤكدة أنه كان أهم فنان في دفعتها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأنهما كانا صديقين مقربين للغاية.

وقالت إنها شاهدته للمرة الأولى على خشبة المسرح في قصر ثقافة الشرقية، وكانت تبلغ من العمر 18 عامًا، وأُعجبت بموهبته وقررت التعرف إليه.

شهيرة ساعدت أحمد زكي في دخول معهد التمثيل

وأوضحت أن أحمد زكي أخبرها حينها بأنه حاصل على دبلوم صنايع ولا يعرف ماذا يفعل، فنصحته بالتقديم في معهد التمثيل بالقاهرة، وعرضت عليه أن تصطحبه بنفسها للتقديم.

وأشارت إلى أن تلك كانت السنة الأخيرة التي كان المعهد يقبل فيها الحاصلين على الدبلومات الفنية إلى جانب الثانوية العامة، لافتة إلى أن أحمد زكي التحق بالمعهد في تلك الفترة.

واختتمت شهيرة حديثها عن أحمد زكي بالتأكيد على قوة صداقتهما، قائلة: «فضلنا أصدقاء لحد ما توفى».