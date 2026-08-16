المالية تطلق مسابقة «الأفكار الإبداعية في موازنة المواطن» لشباب الجامعات اليوم

أعلنت وزارة المالية، إطلاق مسابقة الأفكار الإبداعية في موازنة المواطن للعام المالي ٢٠٢٦/ ٢٠٢٧ لشباب الجامعات، تحت شعار «من حقك تعرف.. من حقك تشارك»، اليوم الأحد، من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وذلك في إطار الجهود التى يبذلها أحمد كجوك وزير المالية؛ لتعزيز المشاركة المجتمعية فى إعداد ورقابة الموازنة خاصة الشباب وطلاب الجامعات، وتشجيعهم على تقديم الأفكار المبتكرة.



أكدت سارة عيد مستشار الوزير للشفافية والمشاركة المجتمعية، أن «موازنة المواطن» أداة مهمة لتعميق المشاركة المجتمعية فى أولويات الدولة، لافتةً إلى أننا نستهدف اكتشاف سفراء جدد لوزارة المالية من شباب الجامعات.

أوضحت أننا نعمل على تشجيع الشباب لتقديم مبادرات ابتكارية لتطوير أساليب تبسيط الموازنة؛ لبناء جيل أكثر إدراكًا بأولوياتنا فى المشروعات والخدمات وأكثر تفاعلًا مع السياسات المالية.

ويمكن المشاركة «أون لاين» فى الندوة التى تنظمها وزارة المالية بالتعاون مع جامعة القاهرة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية عبر الرابط التالي:https://meet.google.com/guu-zdwd-uou