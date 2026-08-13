منصة الاستثمار الجديدة تفتح مسارات جديدة لدول بريكس

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع إلى دور محوري ومؤثر لتجمع البريكس فى دفع مسار النمو والتنمية بالدول الأعضاء، لافتًا إلى أننا نعمل على تبادل الخبرات في نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز آليات الحد من المخاطر لجذب المزيد من رؤوس الأموال الخاصة.

قال كجوك، في مداخلة باجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس»، إن «منصة الاستثمار الجديدة» يجب أن تفتح مسارات متنوعة للتعاون في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية بين الدول الأعضاء، موضحًا أن «بنك التنمية الجديد» يمكن أن يعمل على تعبئة الاستثمارات، وسد فجوات تمويل التنمية.

أشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك آليات موحدة؛ لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية لدول البريكس بما يخدم جهود التنمية، مؤكدًا أننا ندعم بقوة مبادرات «البريكس» في بناء قاعدة بيانات ضريبية لتجمع الدول الأعضاء وإيجاد نظام ضريبي متطور يخدم احتياجات الشباب وريادة الأعمال.

أوضح أننا نطالب بتوفير مسارات تمويل مرنة تعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على تحقيق أهدافها التنموية، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من التمويل منخفض التكلفة.. لدعم تدفق الاستثمارات الخاصة إلى القطاعات الإنتاجية والتنموية.