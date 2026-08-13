الأهلي يحسم بديل بلعمري.. 3 أسماء على طاولة الأحمر قبل غلق الميركاتو

تدرس إدارة الكرة بالنادي الأهلي عدة خيارات لتعويض المغربي يوسف بلعمري، الظهير الأيسر، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، حيث استقرت الإدارة على المفاضلة بين 3 لاعبين للتعاقد مع أحدهم على سبيل الإعارة لمدة موسم، لتدعيم الجبهة اليسرى قبل غلق باب الانتقالات الصيفية.

واستقر الجهاز الفني للأهلي على رفع اسم بلعمري من قائمة الفريق الجديدة، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال المباراة الودية أمام بادالونا، في معسكر الفريق المقام حاليًا بإسبانيا.

إصابة بلعمري تبعده 8 أشهر

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي، أن الفحوصات والأشعة التي خضع لها اللاعب بعد إصابته أثبتت تعرضه لقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح أن بلعمري سيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل طويلة، لن تقل عن 8 أشهر، ما دفع إدارة النادي إلى التحرك سريعًا للبحث عن بديل قبل انطلاق الموسم الجديد.

ثلاثي مصري على رادار الأهلي

وطرحت إدارة الأهلي 3 أسماء للتعاقد مع أحدها على سبيل الإعارة لمدة موسم، وهم يحيى زكريا لاعب غزل المحلة، وتوفيق محمد لاعب بتروجيت، ومحمد حمدي الظهير الأيسر لفريق إنبي.

وتدرس إدارة النادي جميع الخيارات المتاحة قبل اتخاذ القرار النهائي، في ظل ضيق الوقت ورغبة الجهاز الفني في تدعيم مركز الظهير الأيسر بلاعب قادر على تعويض غياب بلعمري.

رضا سليم ضمن الحسابات

ولا يزال ملف المغربي رضا سليم مطروحًا أمام إدارة الأهلي، حيث تدرس إمكانية قيده ضمن قائمة الفريق للموسم الجديد، دون الاستقرار بشكل نهائي على القرار حتى الآن.

ويأتي ذلك بالتزامن مع رغبة الأهلي في إبرام 3 صفقات جديدة قبل غلق باب الانتقالات، من بينها صفقة الظهير الأيسر على سبيل الإعارة، إلى جانب محمود صلاح لاعب غزل المحلة ولاعب آخر.

الأهلي يسابق الزمن لحسم الصفقات

وتكثف إدارة الأهلي تحركاتها خلال الساعات الأخيرة لحسم الصفقات الجديدة قبل غلق باب الانتقالات يوم السبت، رغم أن السيناريو النهائي قد يشهد الاكتفاء بصفقة واحدة فقط، وفقًا لما ستسفر عنه المفاوضات.

ويأمل الجهاز الفني في تدعيم صفوف الفريق بالعناصر التي يحتاج إليها، خاصة بعد المستجدات الأخيرة التي فرضتها إصابة بلعمري خلال معسكر الإعداد في إسبانيا.