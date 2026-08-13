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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يعلن تفاصيل مباراته الودية الثانية أمام يوروبا الإسباني

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته للموسم الجديد من خلال معسكره الخارجي المقام في إسبانيا، حيث يستعد لخوض ثاني مواجهاته الودية أمام فريق يوروبا الإسباني، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة لرفع جاهزية اللاعبين قبل الدخول في المنافسات الرسمية.

الأهلي يعلن تفاصيل مباراته الودية الثانية أمام يوروبا الإسباني

 

وتأتي مباراة يوروبا بعد البداية القوية للأهلي في سلسلة تجاربه الإعدادية، بعدما تمكن الفريق من تحقيق انتصار مريح على بادالونا الإسباني بثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي حرص خلاله الجهاز الفني على تجربة عدد من العناصر ومنح اللاعبين دقائق مختلفة بهدف تقييم مستوياتهم.

وشهدت المواجهة الأولى تسجيل الأهلي ثلاثة أهداف حملت توقيع علي محمود، واقطاي عبدالله، وأحمد مصطفى زيزو، ليحصد الفريق دفعة معنوية جيدة في مستهل معسكره الأوروبي، بالتزامن مع مواصلة العمل على تطوير الجوانب البدنية والخططية.

يوروبا يجهز الأهلي لمباراة برشلونة الإسباني 

 

ويولي عموتة مواجهة يوروبا أهمية خاصة، باعتبارها فرصة جديدة لاختبار مجموعة أكبر من اللاعبين، والوقوف على مدى استيعابهم للتعليمات الفنية، فضلًا عن تجربة أكثر من طريقة لعب وتحديد العناصر الأقرب للتشكيل الأساسي خلال المرحلة المقبلة.

كما يستهدف الجهاز الفني استغلال فترة المعسكر في رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، خاصة مع التغييرات التي يشهدها الفريق، إلى جانب منح العناصر العائدة من الإصابات أو المنضمة حديثًا فرصة الدخول تدريجيًا في أجواء المنافسات.

ومن المقرر أن يستمر الأهلي في إسبانيا حتى 20 أغسطس الجاري، حيث يختتم الفريق برنامج الإعداد الخارجي بمواجهة من العيار الثقيل أمام برشلونة الإسباني يوم 19 أغسطس.

وتقام مواجهة برشلونة على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر الودية، لتكون المباراة محطة مهمة للأهلي قبل العودة إلى مصر واستكمال الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.
 

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