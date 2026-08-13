أكرم توفيق ينضم إلى معسكر الأهلي في إسبانيا

انضم أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى، اليوم إلى معسكر الإعداد الخارجي المقام حاليًّا في إسبانيا.

وكان النادي أعلن أمس التعاقد مع أكرم توفيق لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

وأنهى الدكتور عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات، كافة إجراءات الانتقال المالية والإدارية بالتنسيق مع الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى تحضيراته خلال معسكره المغلق المقام حاليًا في إسبانيا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، حيث يؤدي الفريق مرانًا مساء اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت إسبانيا.