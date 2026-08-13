مجلس الوزراء يوافق على تأسيس شركة جامعة السويس للخدمات

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بالترخيص لجامعة السويس بتأسيس شركة مساهمة مصرية جديدة، تحت اسم شركة "جامعة السويس للخدمات المتكاملة"، يكون غرضها الرئيس تقديم الاستشارات الفنية في المجالات الهندسية والمالية والتجارية، وإنتاج برامج وأنظمة الحاسب الآلي، وتقديم التدريب في كافة المجالات للعلوم التطبيقية والصناعية، وتبني ودعم المشروعات الطلابية والبحثية وتحويل مخرجاتها إلى تطبيقات عملية من خلال حاضنات الأعمال والشركات الناشئة، وذلك وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وقانون الاستثمار، وذلك بما لا يتعارض مع أغراض الجامعة.

وتأتي هذه الموافقة في إطار تعظيم الاستفادة من الإمكانات العلمية والبحثية والفنية والبشرية والوحدات ذات الطابع الخاص، وتحويلها إلى خدمات ومنتجات ذات قيمة اقتصادية تسهم في زيادة الموارد الذاتية للجامعة، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، ودعم أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن ترسيخ مكانتها كأحد بيوت الخبرة الجامعية في تقديم الاستشارات والخدمات الفنية والتكنولوجية والبحثية والتدريبية على المستويين المحلي والإقليمي.

واعتمد مجلس الوزراء التوصية الصادرة عن وحدة الشركات المملوكة للدولة، بشأن قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، بتأسيس شركة جديدة باسم شركة "غزل المحلة الجديدة للغزل والنسيج"، كشركة منقسمة من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، بغرض مزاولة أنشطة صناعة الغزل والنسيج والملابس والتجهيز، والإتجار في المنتجات والأقطان داخل جمهورية مصر العربية وخارجها، وهو ما يأتي في إطار خطط تطوير شركات الغزل والنسيج، وتغيير نمط الإدارة بها.