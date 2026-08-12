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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام
الكاتبة الصحفية/ هند عصام
هند عصام

مواصلة أسماء ملوك وملكات الأسرة الخامس عشر فى مصر الفرعونية القديمة مازلت مستمرة ومازال البحث جارى عن ملاحقة الأسماء غير المألوفة للجميع وبعد أن تم سرد السيرة الذاتية للملك خيان حان الوقت لمواصلة السيرة الذاتية لأبنه الملك ياناسي.

كان الملك ياناسي ويُعرف أيضًا باسم ياناسي ويانساس عدن ، وربما يعكس الاسم السامي الغربي  Jinaśśi'-Ad  لأميرًا من الهكسوس ، وربما ملكًا، من الأسرة الخامسة عشرة . 
كان الملك ياناسي  الابن الأكبر للفرعون خيان ، وربما ولي العهد المُعيّن لخلافة خيان. ولد الملك ياناسي خلال 
القرن 17 ق.م
و يُحتمل أنه خلف والده، مما أدى إلى ذكر ملك يُدعى "ياناس" في كتاب " المصريات " لمانيتون ، والذي قيل، على نحو غير محتمل، إنه حكم بعد الفرعون أبوفيس .

من جهة أخرى، اقترح عالم المصريات كيم ريهولت أن أبوفيس خلف خيان، ولأن ياناسي كان الابن الأكبر لخيان، فقد رجّح ريهولت أن أبوفيس كان مغتصباً للعرش. 
وقد رفض باحثون، من بينهم ديفيد أستون، هذا الرأي باعتباره مجرد تكهنات. 
وتشير الاكتشافات الأثرية في العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين إلى أن حكم خيان قد يكون أقدم زمنياً، مما يُبرر وجود ملك أو أكثر بين خيان وأبوفيس.
إضافةً إلى ذلك، يمكن تفسير مخطوطة تورين ، وهي قائمة شاملة بالملوك كُتبت في عهد رمسيس الثاني، على أنها تُنسب أكثر من عشر سنوات من الحكم إلى ملك حكم قبل أبوفيس وبعد خيان، وربما يكون ياناسي، إذا كان بالفعل سلف أبوفيس المباشر.

وعلى الرغم من مكانته كابن ملكي لملك خيان الذي حكم لفترة طويلة، فإن ذكر ياناسي لا يُوثق إلا من خلال لوحة حجرية متضررة  عُثر عليها في تل الضبعة ، موقع عاصمة الهكسوس القديمة، أفاريس . 
وكان على اللوحة الحجرية  التي يُرجح أنها كانت مُكرسة للإله ست ، سيد أفاريس - يُطلق عليه لقب ابن الملك الأكبر لملك خيان.

و إذا كان ياناسي قد أصبح ملكًا بالفعل، فربما حكم بين خيان وأبوفيس.
و في مخطوطة تورينو، في المدخل الذي يسبق المدخل المنسوب إلى أبوفيس، في العمود العاشر، السطر السادس والعشرين، تالف، بحيث فُقد اسم الملك، ومدة حكمه غير مكتملة، ويمكن قراءتها على أنها 10 أو 20 أو 30 بالإضافة إلى عدد معين من السنوات.

و يُمكن العثور على دليل آخر، وإن لم يكن معاصرًا، على وجود ياناسي في كتاب يوسيفوس الجدلي " ضد أبيون" ، حيث يدّعي يوسيفوس أنه اقتبس مباشرةً من كتاب "المصرية" (Αἰγυπτιακά) لمانيثو، والذي يُرجّح أنه كُتب في القرن الثالث قبل الميلاد خلال عهد بطليموس الثاني (283-246 قبل الميلاد) على يد الكاهن المصري مانيثو.
و لم تصلنا أي نسخ من كتاب "المصرية" منذ العصور القديمة، ولا يُعرف الآن إلا من خلال اقتباسات لاحقة من سيكستوس يوليوس أفريكانوس ويوسيفوس ويوسابيوس . 
ووفقًا ليوسيفوس، فإن إعادة بناء مانيثو لتسلسل حكم الأسرة الخامسة عشرة كانت كالتالي: ساليتيس ، بنون، أباتشنان، ياناس، أركليس/أسيس، وأبوفيس. 
و يُعتقد عمومًا أن أباتشنان هو الاسم المُهَلْنَن لخيان ، بينما يُفهم اسم ياناس ( باليونانية القديمة : Iαννας ) على أنه تحريف لاسم ياناسي، مما يؤكد اعتلائه عرش الهكسوس. ويذكر يوسيفوس أيضًا أن مانيثون نسب إلى ياناس فترة حكم طويلة بشكل غير معقول بلغت 50 عامًا وشهرًا واحدًا. 
و على أي حال، هذا يعني أن مانيثون لا بد أنه اعتبر ياناسي ملكًا. 
وحتى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، رفض الإجماع العلمي في علم المصريات هذه الفكرة، معتبرًا أبوفيس خليفة خيان المباشر، كما اقترح ريهولت.
وبناءً على هذا الفهم، بدا من المرجح أن يوسيفوس، في فقرة من كتابات مانيثون تذكر كلًا من ياناس/ياناسي وخيان، قد اختار الأول خطأً بدلًا من الثاني.
وقد تم دحض هذا الرأي من خلال الاكتشافات الأثرية التي أشارت إلى أن خيان ربما حكم قبل 80 عامًا مما كان يُعتقد سابقًا، مما يستلزم وجود ملك واحد أو أكثر بينه وبين أبوفيس.

الملك ياناسي يانساس عدن الهكسوس

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