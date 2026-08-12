رحلات عمرة.. مدبولي يسلّم عددا من المواطنين هدية صندوق تحيا مصر

سلّم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أول خمسة فائزين برحلات العمرة المجانية المقدمة إهداءً من صندوق تحيا مصر، ضمن 100 رحلة يقدمها الصندوق، وذلك خلال احتفالية" صندوق تحيا مصر " بمناسبة مرور 12 عاما على تأسيسه.

وضمت قائمة أول خمسة فائزين: محمد سعد علي من محافظة كفر الشيخ، وسميرة محمد عبدالراضي من محافظة الإسكندرية، وليلى حسني أحمد من محافظة كفر الشيخ، ونجفة لطفي يوسف من محافظة الإسكندرية، ونوال خليفة خليفة من محافظة الإسكندرية.

وحرص رئيس مجلس الوزراء على تهنئة الفائزين برحلات العمرة، وتسليمهم الرحلات المقدمة من صندوق تحيا مصر، كما التقط معهم صورة تذكارية بهذه المناسبة.