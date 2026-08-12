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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

خسائر بالمليارات تهز طرابزون سبور.. مفاجأة في الوضع المالي للنادي بعد صفقة محمد صلاح

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

يواصل نادي طرابزون سبور التركي تحركاته لتعزيز صفوفه وبناء فريق قادر على المنافسة خلال الموسم الجديد، إلا أن الطموحات الرياضية تصطدم بتحديات مالية كبيرة، كشفت عنها أحدث البيانات الرسمية للنادي. ورغم ارتفاع الإيرادات وتراجع إجمالي الديون خلال السنة المالية الأخيرة، فإن الأرقام أظهرت استمرار الخسائر بمعدلات مرتفعة، ما يضع الإدارة أمام مهمة صعبة لتحقيق التوازن بين الإنفاق على الفريق والسيطرة على الوضع المالي.

وتأتي هذه التطورات في وقت يحاول فيه طرابزون سبور رفع مستوى المنافسة، بالتزامن مع التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، في صفقة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الكرة التركية، وزادت من سقف التوقعات بشأن شكل الفريق خلال المرحلة المقبلة.
 

4 مليارات ليرة إيرادات

ووفقًا لما أوردته وكالة الأناضول، استنادًا إلى التقارير المالية التي نشرها نادي طرابزون سبور عبر منصة الإفصاح العام التركية، بلغت إيرادات النادي نحو 4 مليارات ليرة تركية خلال الفترة من مايو 2025 وحتى مايو 2026.

ورغم ضخامة هذا الرقم، فإن النادي لم يتمكن من تحويل هذه الإيرادات إلى نتائج مالية إيجابية، بعدما وصلت خسائر النشاط الأساسي إلى نحو 4.2 مليار ليرة تركية، وهو ما يعكس حجم الفجوة بين الإيرادات والمصروفات المرتبطة بالنشاط الرئيسي للنادي.

وتكشف هذه الأرقام أن ارتفاع الدخل لم يكن كافيًا وحده لتخفيف الضغوط المالية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف إدارة الفريق والإنفاق المرتبط بالمنافسات والتعاقدات.

 

تراجع الديون رغم استمرار الخسائر

ومن بين النقاط الإيجابية في التقرير المالي، ارتفاع إجمالي أصول طرابزون سبور إلى نحو 23.6 مليار ليرة تركية، بالتزامن مع انخفاض إجمالي ديون النادي إلى حوالي 11.4 مليار ليرة.

ورغم أن تراجع الديون يمثل تطورًا إيجابيًا نسبيًا بالنسبة للنادي، فإن الصورة الكاملة لا تزال تحمل الكثير من علامات القلق، بعدما أنهى طرابزون سبور السنة المالية بخسائر صافية بلغت نحو 1.983 مليار ليرة تركية.

وهذا يعني أن الإدارة لا تزال أمام تحدٍ حقيقي يتمثل في تقليص الخسائر وتحسين كفاءة الإنفاق، بالتوازي مع الحفاظ على القدرة التنافسية للفريق داخل الملعب.


الطموحات الرياضية تصطدم بالأرقام

وتزداد أهمية الوضع المالي مع رغبة طرابزون سبور في تكوين فريق قوي خلال الموسم الجديد، خصوصًا في ظل التحركات المتعلقة بتدعيم القائمة ورفع مستوى المنافسة.

ويفرض هذا الوضع على إدارة النادي البحث عن مصادر جديدة للإيرادات، سواء من خلال الرعاية أو حقوق البث أو التسويق أو عوائد المباريات، إلى جانب العمل على ضبط المصروفات وتقليل الخسائر التشغيلية.

كما أن التعاقدات الكبيرة، رغم قدرتها على رفع القيمة التسويقية للنادي وجذب الجماهير والرعاة، تحتاج في الوقت نفسه إلى إدارة مالية دقيقة حتى لا تتحول الطموحات الرياضية إلى عبء إضافي على ميزانية الفريق.

اختبار صعب أمام إدارة طرابزون

وتشير البيانات المالية إلى أن طرابزون سبور يقف أمام مرحلة تحتاج إلى قرارات متوازنة؛ فالنادي يريد المنافسة بقوة وتحقيق نتائج أفضل، لكنه في الوقت نفسه مطالب بإعادة ترتيب أوضاعه المالية والسيطرة على الخسائر.

وتبقى قدرة الإدارة على تحقيق هذا التوازن واحدة من أبرز الملفات التي ستحدد مستقبل النادي خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاستقرار المالي أصبح عنصرًا أساسيًا لأي فريق يسعى إلى المنافسة على البطولات والحفاظ على نجومه وتدعيم صفوفه.

 

في الختام، تكشف أرقام طرابزون سبور عن صورة تحمل جانبين متناقضين؛ فمن ناحية ارتفعت أصول النادي وتراجعت ديونه، ومن ناحية أخرى لا تزال الخسائر الصافية والتشغيلية تمثل تحديًا كبيرًا أمام الإدارة.

محمد صلاح تركية طرابزون النادي الوضع المالي

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