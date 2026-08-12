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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضبط سلاح ناري وطلقات حية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عمرو عبد المنعم نائب مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب سلاح ناري وعدد من الطلقات الحية بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 5 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنه 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران رحلة رقم MS948 القادمة من شيكاغو اشتبه محمود عبد المولي مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أجنبي الجنسية  أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

بالعرض علي حسن مختار مدير الحركة، قام بتكليف محمد أحمد السيد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب ، فتبين وجود سلاح ناري عيار 45 وعدد 11 طلقة حية من نفس ذات العيار .

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الراكب ، وتحرير محضر الضبط الجمركي،وتسليمة الي الجهات الأمنية للتحقيق بعد العرض على يوسف فؤاد، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة و ذلك بالتعاون مع فريق ضبط الفحص بالاشعة المكون من خالد محمد عبد الرحمن مأمور الفحص ومحمد جمال الدين رئيس القسم وأحمد عبد الرؤوف مدير عمليات الفحص بتوجيهات مباشره من دكتور سعد سالم رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .

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