مفاجأة مدوية.. المتحدثة باسم ترامب تترك البيت الأبيض وتتجه لدور جديد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال، اليوم الأربعاء، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، ستغادر منصبها نهاية شهر أغسطس الجاري؛ لتتفرغ لمراعاة أولادها.

وقال ترامب ستغادر المتحدثة الصحفية الرائعة باسم البيت الأبيض، وإحدى أكثر مساعداتي ثقة، منصبها في نهاية هذا الشهر؛ لتتمكن من قضاء المزيد من الوقت مع أطفالها الصغار وعائلتها، وهو قرار أتفهمه وأحترمه تمامًا.

وأضاف: "ستكون كارولين الآن من كبار مستشاريّ الخارجيين، وصوتًا مؤثرًا داخل الحزب الجمهوري، بينما نعمل على تغيير مجرى التاريخ، وتحقيق فوز حاسم في انتخابات التجديد النصفي".

وتابع: “لقد كانت كارولين قائدة حقيقية في البيت الأبيض، وقامت بعمل رائع في الدفاع عن العدالة والحرية منذ عام 2018، بما في ذلك حملتنا التاريخية لإعادة انتخابنا عام 2024، وتُعد كارولين من أفضل المتحدثات الصحفيات في تاريخ البيت الأبيض”.