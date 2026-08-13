الأهلي يرفض زيادة عرضه لضم محمود صلاح.. هل يوافق المحلة على 35 مليون جنيه؟

كشف أحمد عبد الباسط، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات الأهلي مع غزل المحلة لضم محمود صلاح، موضحًا أن عرض الأهلي يبلغ 28 مليون جنيه، بالإضافة إلى 20% من نسبة إعادة البيع، مع 8 ملايين جنيه كحوافز مرتبطة بالمشاركات والبطولات وتسجيل الأهداف.

محمود صلاح

وأوضح عبد الباسط أن غزل المحلة لا يزال متمسكًا بمطالبه المالية، لكنه قد يوافق على انتقال اللاعب مقابل 35 مليون جنيه خلال الساعات المقبلة، في ظل اقتراب غلق باب القيد وحاجة النادي لحسم موقف الصفقة سريعًا.

وأشار إلى أن محمود صلاح يضغط بقوة على إدارة غزل المحلة للموافقة على رحيله إلى الأهلي، بعدما غادر معسكر الفريق أمس، وأبلغ مسؤولي النادي بأنه قد يعتزل كرة القدم حال عدم الموافقة على انتقاله.