محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن آخر تطورات صفقة انتقال محمود صلاح، لاعب غزل المحلة، إلى النادي الأهلي، مؤكدة أن مسؤولي المحلة يعقدون حاليًا اجتماعًا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبل اللاعب.

محمود صلاح

وأوضحت ريهام حمدي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك خلافًا في بعض التفاصيل، أبرزها طريقة تقسيط قيمة الصفقة، إلى جانب مستحقات متأخرة لمحمود صلاح لدى غزل المحلة تبلغ مليوني جنيه. وأشارت إلى أن اللاعب عرض التنازل عن مستحقاته من أجل إتمام انتقاله للأهلي، بينما طلب الأهلي خصم المبلغ من قيمة الصفقة لتصبح 33 مليون جنيه، وهو ما يرفضه مسؤولو المحلة.

وأضافت أن عرض مالاجا الإسباني لا يزال قائمًا وفي حسابات غزل المحلة، وتبلغ قيمته 400 ألف دولار، بالإضافة إلى 25% من نسبة إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.

ومن المنتظر أن يصدر القرار النهائي بشأن وجهة محمود صلاح عقب انتهاء اجتماع مسؤولي غزل المحلة.