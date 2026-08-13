أحمد موسى يسلط الضوء على تخريج دفعتين جديدتين بالمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بوردان بحضور كامل الوزير

سلط الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الضوء على تشهده وزارة النقل من طفرة نوعية في إعداد الكوادر البشرية، مبرزًا قيام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور حفل تخريج دفعتين جديدتين من مجمع وردان التكنولوجي للتعليم والتدريب.

وشهد الاحتفال حضور المهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية والجر الكهربائي، والمهندس محمد عامر، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة والوزارة وأسر الطلاب الخريجين.

وأكد «موسى» خلال العرض أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام الاستراتيجي بالعنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية، وتخريج أجيال جديدة من المتخصصين المؤهلين بأعلى المعايير العلمية والفنية لمواكبة التطور المتسارع في قطاعات النقل المختلفة.

كما أشار إلى أن ما يشهده مجمع وردان يأتي في إطار خطة وزارة النقل الشاملة لتطوير منظومة التعليم التكنولوجي المتخصص، وإمداد قطاع السكك الحديدية والجر الكهربائي بكوادر شابة تمتلك المهارات الميدانية والتكنولوجية الحديثة لتشغيل وإدارة المرافق والشبكات الجديدة بكفاءة وأمان.