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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي

شاركت الفنانة كارولين عزمي متابعيها بصور جديدة لها عبر خاصية «ستوري» من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بإطلالة لافتة.

إطلالة كارولين عزمي 

وأطلت كارولين عزمي مرتدية فستانًا أنيقًا ومميزًا باللون الأسود، ذا تصميم مميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت كارولين عزمي في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، مع اختيار أحمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت تسريحة مميزة وأنيقة لتتناسب مع ظهورها اللافت.

ونعرض لكم صورة الفنانة كارولين عزمي.
 

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