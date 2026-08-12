دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله المتهم بقتل شقيقه في قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وهو يتحدث عن تفاصيل المشاجرة التي انتهت بمصرع شقيقه، وسط حالة من الانهيار والبكاء الشديد.

وظهر المتهم خلال الفيديو وهو يروي تفاصيل الواقعة ودموعه تنهمر بغزارة، متحدثًا بحرقة عن شقيقه، ومؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتله، وأن المشاجرة بدأت بعدما اعتدى عليه شقيقه في الشارع أمام عدد من الأهالي.

وقال المتهم: «أخويا هو اللي اتعدى عليا في الشارع والناس كانت واقفة وشايفة، وأنا مكنتش أقصد أموته، هو اللي قام يضربني، ولو كان تمكن مني كان موتني، وأنا ملحقتش أعمل حاجة، ولو كنت لحقت أجري كنت جريت».

وأوضح أنه كان متوجهًا إلى المنزل برفقة نجل شقيقه، إلا أن شقيقه منعه من دخول المنزل، مشيرًا إلى وجود خلافات أسرية سابقة بينهما، وأن محاولات حلها خلال جلسة عرفية لم تنجح بسبب رفض شقيقه الجلوس لحل تلك الخلافات.

وأضاف أن شقيقه سبق أن تعدى على زوجته وضربه من قبل، كما اتهمه بالتعدي على شقيقاته وطرد إحدى شقيقاته من المنزل، قائلًا: «هو متربصلي وكنت عارف إنه هيضربني».

وأشار المتهم إلى أن شقيقه كان يحمل قطعة طوب كبيرة خلال المشاجرة، مؤكدًا أنه استخدم السكين وأصابه بها دون أن يقصد قتله، قائلًا: «خبطته بالسكينة غصب عني، مكنتش قاصد أموته، وهو اللي خبطني الأول وكان ماسكلي طوبة كبيرة».

وكانت قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية قد شهدت واقعة مأساوية، بعدما لقي شخص مصرعه على يد شقيقه، إثر خلافات أسرية تطورت إلى مشاجرة بينهما، فيما باشرت جهات التحقيق المختصة إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.