ريال مدريد يهزم ديبورتيفو لاكورونيا وديًا استعدادًا للموسم الجديد

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب ديبورتيفو لاكورونيا بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات النادي الملكي لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وأقيمت المباراة على ملعب «ريازور»، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين، قبل أن يحسم ريال مدريد المواجهة لصالحه بهدف وحيد سجله الدولي المغربي إبراهيم دياز في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

إبراهيم دياز يمنح ريال مدريد الفوز

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعد ما تلقى إبراهيم دياز تمريرة مميزة من الحارس الأوكراني أندريه لونين، لينفرد اللاعب بالمرمى ويضع الكرة ببراعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 57، أضاف المهاجم الجديد كارلوس إيسبي هدفًا ثانيًا لريال مدريد، بعد ما استغل تسديدة إدواردو كامافينجا وانفرد بالمرمى، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء خروج ألفارو كاريراس بسبب الإصابة، ليشارك بدلًا منه لامين فاتي.

استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد

ويواصل ريال مدريد تحضيراته للموسم المقبل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث خاض الفريق حتى الآن 5 مباريات ودية.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على ألكوركون بهدف دون رد، قبل أن يكتسح ليجانيس بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع فيورنتينا 2-2، وفاز على فيرينكفاروش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الملكي مباراة ودية أخيرة أمام شالكه، قبل انطلاق مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس المقبل.