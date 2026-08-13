قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
كيف تكون من أحب الناس إلى الله؟.. عليك بهذا العمل
تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ريال مدريد يهزم ديبورتيفو لاكورونيا وديًا استعدادًا للموسم الجديد

ريال مدريد
ريال مدريد
حمزة شعيب

حقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على حساب ديبورتيفو لاكورونيا بهدف دون مقابل، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن استعدادات النادي الملكي لانطلاق منافسات موسم 2026-2027.

وأقيمت المباراة على ملعب «ريازور»، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين، قبل أن يحسم ريال مدريد المواجهة لصالحه بهدف وحيد سجله الدولي المغربي إبراهيم دياز في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

إبراهيم دياز يمنح ريال مدريد الفوز

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول، بعد ما تلقى إبراهيم دياز تمريرة مميزة من الحارس الأوكراني أندريه لونين، لينفرد اللاعب بالمرمى ويضع الكرة ببراعة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 57، أضاف المهاجم الجديد كارلوس إيسبي هدفًا ثانيًا لريال مدريد، بعد ما استغل تسديدة إدواردو كامافينجا وانفرد بالمرمى، إلا أن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.

وشهدت الدقائق الأخيرة من اللقاء خروج ألفارو كاريراس بسبب الإصابة، ليشارك بدلًا منه لامين فاتي.

استعدادات ريال مدريد للموسم الجديد

ويواصل ريال مدريد تحضيراته للموسم المقبل تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث خاض الفريق حتى الآن 5 مباريات ودية.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز على ألكوركون بهدف دون رد، قبل أن يكتسح ليجانيس بنتيجة 4-1، ثم تعادل مع فيورنتينا 2-2، وفاز على فيرينكفاروش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتغلب على ديبورتيفو لاكورونيا بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الملكي مباراة ودية أخيرة أمام شالكه، قبل انطلاق مشواره في الدوري الإسباني بمواجهة إسبانيول يوم 22 أغسطس المقبل.

ريال مدريد ديبورتيفو لاكورونيا إبراهيم دياز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

الفنانة هند عاكف

بفستان السندريلا.. هند عاكف تكشف موعد استئناف تصوير فيلم الأسير

ميرهان حسين

مش بالباروكة ولا الغمازات.. ميرهان حسين تفتح النار على ممثلة بسبب تقليدها

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد