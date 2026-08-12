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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا غربي اليمن

الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا غربي اليمن
الدفاعات الجوية تتصدى لمسيرات حوثية في سماء المخا غربي اليمن
القسم الخارجي

تصدت الدفاعات الجوية التابعة للقوات الحكومية اليمنية، خلال الساعات الماضية، لطائرات مسيّرة يُعتقد أنها تابعة لجماعة الحوثيين، أثناء تحليقها في أجواء مدينة المخا بمحافظة تعز غربي البلاد، في أحدث تطور ضمن موجة التصعيد العسكري التي تشهدها المنطقة.

وأفادت مصادر عسكرية يمنية بأن الدفاعات الجوية تعاملت مع مسيرات حوثية في سماء المخا والمناطق المحيطة بها، دون الإعلان عن حصيلة نهائية للخسائر أو الأضرار الناجمة عن الهجوم.

 وأكدت المصادر أن القوات الحكومية تواصل حالة التأهب تحسبًا لهجمات جديدة.

ويأتي التصدي للمسيرات بعد أيام من هجمات حوثية متكررة استهدفت مدينة المخا وميناءها، مستخدمة الصواريخ والطائرات المسيّرة، في تصعيد وصفته مصادر عسكرية بأنه واسع النطاق. وكانت القوات اليمنية قد أعلنت في وقت سابق تمكن دفاعاتها من إسقاط عدد من المسيرات والصواريخ خلال الهجمات الأخيرة.

وشهدت المخا، الواقعة على الساحل الغربي لليمن قرب مضيق باب المندب، تصعيدًا ميدانيًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، بعدما تعرضت المدينة ومرافق حيوية فيها لهجمات متتالية. ووفق تقارير يمنية، شملت الهجمات محيط الميناء ومناطق سكنية ومنشآت مدنية، فيما سُمع دوي انفجارات متفرقة بالتزامن مع تحليق مسيرات في أجواء المدينة.

وأشارت تقارير عسكرية إلى أن الهجمات الأخيرة تضمنت إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، فيما أكدت القوات الحكومية أنها تصدت لها، معلنة استعدادها لمواصلة مواجهة أي هجمات تستهدف المدينة أو المنشآت الحيوية فيها.

ويكتسب التصعيد في المخا أهمية خاصة بسبب موقع المدينة الاستراتيجي على الساحل الغربي لليمن وقربها من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية. كما يمثل ميناء المخا منشأة حيوية بالنسبة لحركة النقل والإمدادات في المنطقة.

وتأتي التطورات الأخيرة في ظل تصاعد التوتر على جبهات عدة في اليمن، مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، بينما تتزامن الهجمات على المخا مع تحركات عسكرية وعمليات استهداف متبادلة في محافظات أخرى.

ولا تزال المعلومات بشأن حجم الأضرار التي خلفتها أحدث موجة من الهجمات محدودة، فيما لم يصدر حتى الآن إعلان مستقل يحدد بصورة نهائية عدد المسيرات التي جرى اعتراضها في الواقعة الأخيرة، ما يجعل الأرقام المتداولة بحاجة إلى مزيد من التحقق.

ويعكس تجدد استهداف المخا استمرار هشاشة الوضع الأمني على الساحل الغربي لليمن، وسط مخاوف من اتساع نطاق العمليات العسكرية وتأثيرها على أمن السكان والمنشآت المدنية وحركة الملاحة في محيط باب المندب.
 

الدفاعات الجوية الحكومية اليمنية جماعة الحوثيين محافظة تعز الهجوم

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