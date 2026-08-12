احذر تطبيقات اختراق الـ Wi-Fi.. طريقة آمنة للاتصال بدون باسوورد

هل تبحث عن طريقة تساعدك على فتح شبكة واي فاي Wi-Fi المغلقة وذلك بدون باسوورد وبدون الحاجة إلى فتح الراوتر، إليك كيفية توصيل هاتف بشبكة Wi-Fi في حالة نسيان كلمة المرور الخاصة به.

توجد العديد من الطرق لفتح ال Wi-Fi باستخدام تطبيقات مخصصة لذلك، ولكن من الممكن أن يضر بجهازك لأن البرامج والتطبيقات المستخدمة فيذلك غالباً ما تتضمن فيروسات وبرامج ضارة، قد يستخدمها الهاكرز للوصول إلى بيانات المستخدمين ومعلومات الدفع.

كيفية فتح شبكة Wi-Fi بدون باسوورد

على الرغم من أن العديد من هواة الكمبيوتر والإنترنت يرددون وجود رقم Wi-Fi سري يفتح جميع شبكات Wi-Fi، ولكن هذا غير صحيح بالمرة لكن لحسن الحظ توجد طريقة سهلة ورسمية يمكنك من خلالها فتح شبكة Wi-Fi مغلقة بدون باسورد أو برنامج.

فتح شبكة Wi-Fi بدون برامج

1- ادخل إلى إعدادات Wi-Fi لهاتفك الذكي.

2- اختر أي شبكة Wi-Fi قريبة منك، وتأكد من أن إشارتها تعد قوية حتى لا تلاحظ بطء في الإنترنت، ثم انسخ اسم الشبكة التي تريد الاتصال بها بدون باسورد أو برامج.

3- علبيك الضغط على خيار إضافة شبكة جديدة، ولصق اسم الشبكة في المكان المحدد.

4- اكتاب كلمة المرور الخاصة بالشبكة لا تقلق، فقط قم بكتابة "admin" في مكان كلمة المرور.

5- الضغط على إعدادات IP ويجب أن يكون لديك تحديد ثابت ليتم تحويلك إلى صفحة بها العديد من الخيارات، في خيار IP Address ادخل رمز 168.1.5 ثم قم بتأكيد الاتصال من خلال زر Connect الموجود في وانتظر حتى يتم الاتصال بالشبكة، وبذلك تكون قد تمكنت من فتحشبكة واي فايمغلقة بدون باسوورد أو تحميل برنامج