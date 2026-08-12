في اليوم العالمي للشباب.. السيسي يوجه بإطلاق منصة وطنية تفاعلية لدعمهم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة جهات الدولة المعنية، بإطلاق منصة وطنية تفاعلية تحت رعايته، تتيح لشباب مصر مساحة مفتوحة لطرح أفكارهم ومبادراتهم البناءة.

جاء ذلك تزامنًا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للشباب، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن شباب مصر يمثلون قوة الوطن وصنّاع مستقبله، مشيرًا إلى أن أفكارهم وإبداعاتهم ومشاركتهم الفاعلة تمثل ركيزة أساسية في مسيرة البناء والتنمية.

منصة وطنية تفاعلية للشباب

وأوضح الرئيس السيسي، في منشور عبر حسابه الرسمي، أن المنصة الجديدة تستهدف توفير مساحة مفتوحة أمام الشباب لطرح أفكارهم ومبادراتهم، ودعم مشاركاتهم في خدمة المجتمع.

كما تهدف المنصة إلى تعزيز ثقافة العمل التطوعي والانتماء والمسؤولية الوطنية، بما يتيح للشباب المشاركة بصورة أكثر فاعلية في القضايا والمبادرات المجتمعية.

السيسي: شباب مصر قوة الوطن

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الشباب يمثلون عنصرًا أساسيًا في بناء مستقبل مصر، وأن إبداعاتهم وأفكارهم ومشاركتهم الفاعلة تعد من الركائز المهمة لتحقيق التنمية.

وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام بتمكين الشباب وإتاحة مساحات جديدة أمامهم للتعبير عن أفكارهم وتحويل المبادرات البناءة إلى مشاركات تخدم المجتمع.

الأكاديمية الوطنية للتدريب ووزارة الشباب

ومن المقرر أن تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة والجهات المعنية بالدولة لإطلاق المنصة الوطنية التفاعلية، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وتستهدف المنصة تعزيز التواصل مع الشباب، والتعرف على أفكارهم ومبادراتهم، وتشجيعهم على المشاركة في العمل المجتمعي والتطوعي، بما يعزز دورهم في مسيرة التنمية.

قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب يمثل خطوة إيجابية تعكس اهتمام الدولة بفتح قنوات مباشرة أمام الشباب للاستماع إلى أفكارهم ومقترحاتهم، والاستفادة من طاقاتهم في دعم جهود التنمية وبناء المستقبل.

وأضاف حسان في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المنصة يمكن أن تكون حلقة وصل مهمة بين الشباب ومؤسسات الدولة، خاصة أنها تتيح مساحة لطرح المبادرات والأفكار بشكل منظم، بما يساعد على اكتشاف نماذج شبابية لديها القدرة على تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المجتمع.

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أن تعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بين الشباب من شأنه أن ينعكس بصورة إيجابية على المحافظات، مؤكدًا أن الشباب لديهم أفكار متنوعة يمكن الاستفادة منها في تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، إذا توافرت لهم قنوات واضحة للتعبير والتنفيذ.

وأكد حسان أن نجاح المنصة سيكون أكبر مع استمرار التواصل مع أصحاب الأفكار والمبادرات وتحويل المقترحات الجادة إلى مشروعات قابلة للتطبيق على أرض الواقع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمنح الشباب فرصة حقيقية للمشاركة في صناعة مستقبل مصر، وتعزز لديهم قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.